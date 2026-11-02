Bivši izvršni direktor Gugla: Najbrže napreduju ljudi koji ovo praktikuju

Erik Šmid, bivši izvršni direktor Gugla, snažno se zalaže za rad u kancelariji, ističući njegovu ključnu ulogu u razvoju karijere i učenju na radnom mestu.

Govoreći na podkastu The Diary of a CEO, Šmid je podelio svoja iskustva i objasnio kako je njegova karijera koristila od ličnih interakcija.

– Kada sam bio mlad direktor, nisam znao ništa o tome što radim. Doslovno sam imao sreće što sam bio tamo, a učio sam tako što sam visio pored aparata za vodu, išao na sastanke, družio se i bio na hodniku. Veruje da su ta iskustva ključna za profesionalni napredak – rekao je Šmid.

– Ako ste u dvadesetim, želite biti u kancelariji jer ćete tako biti unapređeni – dodao je.

Podaci podržavaju ovu tvrdnju. Studija koju je sprovela američka firma Live Data Technologies pokazala je da su zaposleni koji rade potpuno na daljinu napredovali 31 odsto ređe od svojih kolega koji rade u kancelariji ili na hibridni način, izvestio je još u januaru „The Wall Street Journal“.

Šmid je priznao prednosti rada na daljinu, posebno u poboljšanju produktivnosti u nekim industrijama.

– Bar za industrije koje su proučavane, postoje dokazi da omogućavanje fleksibilnosti rada od kuće povećava produktivnost. Meni se to ne sviđa, ali želim priznati da su naučni dokazi tu – rekao je.

Istraživanja o produktivnosti i radu na daljinu daju različite rezultate. Studija sa Stanforda pokazala je da potpuno udaljeni rad smanjuje produktivnost za 10 odsto, dok hibridni modeli nisu imali značajan uticaj. Izveštaj Goldman Sachsa ističe da dizajn studije utiče na rezultate, prenosi Zimo.

Mnoge kompanije, uključujući Metu, koja zahteva tri radna dana nedeljno, i OpenAI, kritikuju potpun rad na daljinu, smatrajući ga neefikasnim. Erik Šmid je izrazio zabrinutost zbog Guglovih politika rada na daljinu, tvrdeći da su uticale na njihove borbe u industriji AI. Gugl trenutno favorizuje hibridni model, zahtevajući tri dana u kancelariji nedeljno, dok Amazon insistira na petodnevnom radu u kancelariji.

(Bizportal)

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