Ljubitelji fotografije imaće priliku da zavire u umetnički svet Milene Milenković na izložbi fotografija „Fragmenti iskrivljene stvarnosti“, koja će biti otvorena u petak, 27. novembra, u 19 sati, u galeriji Doma kulture u Banatskom Brestovcu.

Izložbu zajednički organizuju Klub filmskih i foto amatera „Ponjavica i Dom kulture „4. oktobar“, sa namerom da publici predstave autorski fotografski izraz i podstaknu interesovanje za umetnost fotografije.

Kroz objektiv Milene Milenković, svakodnevni motivi dobijaju drugačiji izraz, pozivajući posmatrače da zastanu, obrate pažnju na detalje i preispitaju sopstveni doživljaj onoga što ih okružuje.

Već sam naslov izložbe upućuje na drugačije posmatranje svakodnevice i stvarnosti, kroz fotografske kadrove koji izdvajaju njene fragmente i predstavljaju ih iz neuobičajenog ugla.

Milena Milenković, rođena je u Paraćinu, po zanimanju je master arhitekture, a nosilac najvišeg zvanja Majstor fotografije Foto-saveza Srbije (MF FSS)



Izlagala je na više od 120 kolektivnih izložbi u oko 20 zemalja i osvojila više desetina medalja i nagrada.

(Pančevac/J. Filipović)

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