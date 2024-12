Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode će sutra od 9 sati ostati sledeće ulice:

Miloša Trebinjca od Vojvode Radomira Putnika do 6. Oktobra, Miloša Obrenovića od Miloša Trebinjca do Pere Segedinca i Dr Svetislava Kasapinovića od Miloša Trebinjca do Ulice Cara Dušana.

Vode neće biti do završetka radova na vodovodnoj mreži.

(Pančevac)

ED PANČEVO: Isključenja struje za 9. decembar