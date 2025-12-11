Dnevni horoskop za 11. decembar: Evo koga čeka podrška, a koga uspeh

Ne kupuj – udomi Čupavke i Bubi
14:00
11.12.2025
Ovan
POSAO: Očekuje vas sklapanje sporazuma koji će imati dugoročan efekat na vaše poslovanje. Podrška uticajne osobe.
LJUBAV: Uspešno ćete rešiti veliki problem u okviru porodice, a to će svim ukućanima doneti olakšanje.
ZDRAVLJE: Dobro se osećate.
Bik
POSAO: Proširićete krug saradnika i to će vam nadalje doneti povećan obim posla. Potpisivanje ugovora odraziće se na poboljšanje finansija.
LJUBAV: Vaš odnos s partnerom se stabilizuje, a odnos gradi na uzajamnom poverenju i ljubavi.
ZDRAVLJE: Nervoza.
Blizanci
POSAO: Pozitivna energija aktivira priliv novca, pa u ovom periodu možete očekivati prihode iz više izvora. Finansijski uspeh.
LJUBAV: Pred vama je dan koji će obeležiti rasprava s partnerom, ali će se ljubomorna scena brzo smiriti.
ZDRAVLJE: Solidno.
Rak
POSAO: Planete su naklonjene svima koji se bave trgovinom, kao i onima koji rade s nekretninama. Značajno povećan obim posla.
LJUBAV: Slobodni mogu da se zaljube u osobu koja je zauzeta. Potrudite se i osvojićete je.
ZDRAVLJE: Više se krećite.
Lav
POSAO: Vaše polje privatnog biznisa nalazi se pod veoma pozitivnim uticajima, što vam najavljuje napredak u poslovanju.
LJUBAV: Osoba koja vam se dopada na momente se ponaša čudno. U dilemi ste šta dalje da radite.
ZDRAVLJE: Pojačan stres.
Devica
POSAO: Razmišljate o tome da suštinski promenite nešto u karijeri. Moguća je preorijentacija i nešto potpuno novo.
LJUBAV: Danas će vam poći za rukom da se približite osobi koja vam se dugo dopada i započnete zanimljivu komunikaciju.
ZDRAVLJE: Dobro.
VAGA
POSAO: Veoma uspešan period za one koji imaju sopstveni biznis ili nameravaju da se osamostale i započnu privatan posao.
LJUBAV: Slobodne očekuje sudbinsko poznanstvo i to preko posla ili poslovnih saradnika. Uživate u flertu.
ZDRAVLJE: Glavobolja.
Škorpija
POSAO: Važan poslovni sastanak s nadređenima ili uticajnim osobama u društvu. Uz njihovu podršku imate sjajnu perspektivu.
LJUBAV: Slučajan susret ili poruka od osobe s kojom ste davno izgubili komunikaciju obeležiće ovaj dan.
ZDRAVLJE: Prehlada.
Strelac
POSAO: Položaj planeta stvara pozitivnu atmosferu što se tiče uspostavljanja novog poretka. Obnavljanje saradnje.
LJUBAV: Ovaj dan doneće lep izlazak u društvo i veoma romantičnu atmosferu između vas i partnera.
ZDRAVLJE: Odlično.
Jarac
POSAO: Očekuje vas potpisivanje ugovora o dugoročnoj saradnji i uspeh na finansijskom planu. Period priznanja.
LJUBAV: Dopada vam se osoba koju svakodnevno viđate na poslu. Planete vam daju podršku da načinite prvi korak.
ZDRAVLJE: Bolovi u leđima
Vodolija
POSAO: Obnavljanje stare poslovne saradnje i potpisivanje ugovora obeležiće ovaj period. Sledi značajan finansijski uspeh.
LJUBAV: Potrudite se da budete iskreni prema partneru, najmanja laž mogla bi da stvori veliku sumnju.
ZDRAVLJE: Više se odmarajte.
Ribe
POSAO: Početak poslovne saradnje s inostranstvom doneće vam finansijsku stabilnost na dugoročnom nivou.
LJUBAV: Slobodni danas mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu. Sledi sastanak i romantično zbližavanje.
ZDRAVLJE: Nervoza.