Dnevni horoskop za 11. decembar: Evo koga čeka podrška, a koga uspeh

Ovan

POSAO: Očekuje vas sklapanje sporazuma koji će imati dugoročan efekat na vaše poslovanje. Podrška uticajne osobe.

LJUBAV: Uspešno ćete rešiti veliki problem u okviru porodice, a to će svim ukućanima doneti olakšanje.

ZDRAVLJE: Dobro se osećate.

Bik

POSAO: Proširićete krug saradnika i to će vam nadalje doneti povećan obim posla. Potpisivanje ugovora odraziće se na poboljšanje finansija.

LJUBAV: Vaš odnos s partnerom se stabilizuje, a odnos gradi na uzajamnom poverenju i ljubavi.

ZDRAVLJE: Nervoza.

Blizanci

POSAO: Pozitivna energija aktivira priliv novca, pa u ovom periodu možete očekivati prihode iz više izvora. Finansijski uspeh.

LJUBAV: Pred vama je dan koji će obeležiti rasprava s partnerom, ali će se ljubomorna scena brzo smiriti.

ZDRAVLJE: Solidno.

Rak

POSAO: Planete su naklonjene svima koji se bave trgovinom, kao i onima koji rade s nekretninama. Značajno povećan obim posla.

LJUBAV: Slobodni mogu da se zaljube u osobu koja je zauzeta. Potrudite se i osvojićete je.

ZDRAVLJE: Više se krećite.

Lav

POSAO: Vaše polje privatnog biznisa nalazi se pod veoma pozitivnim uticajima, što vam najavljuje napredak u poslovanju.

LJUBAV: Osoba koja vam se dopada na momente se ponaša čudno. U dilemi ste šta dalje da radite.

ZDRAVLJE: Pojačan stres.

Devica

POSAO: Razmišljate o tome da suštinski promenite nešto u karijeri. Moguća je preorijentacija i nešto potpuno novo.

LJUBAV: Danas će vam poći za rukom da se približite osobi koja vam se dugo dopada i započnete zanimljivu komunikaciju.

ZDRAVLJE: Dobro.

VAGA

POSAO: Veoma uspešan period za one koji imaju sopstveni biznis ili nameravaju da se osamostale i započnu privatan posao.

LJUBAV: Slobodne očekuje sudbinsko poznanstvo i to preko posla ili poslovnih saradnika. Uživate u flertu.

ZDRAVLJE: Glavobolja.

Škorpija

POSAO: Važan poslovni sastanak s nadređenima ili uticajnim osobama u društvu. Uz njihovu podršku imate sjajnu perspektivu.

LJUBAV: Slučajan susret ili poruka od osobe s kojom ste davno izgubili komunikaciju obeležiće ovaj dan.

ZDRAVLJE: Prehlada.

Strelac

POSAO: Položaj planeta stvara pozitivnu atmosferu što se tiče uspostavljanja novog poretka. Obnavljanje saradnje.

LJUBAV: Ovaj dan doneće lep izlazak u društvo i veoma romantičnu atmosferu između vas i partnera.

ZDRAVLJE: Odlično.

Jarac

POSAO: Očekuje vas potpisivanje ugovora o dugoročnoj saradnji i uspeh na finansijskom planu. Period priznanja.

LJUBAV: Dopada vam se osoba koju svakodnevno viđate na poslu. Planete vam daju podršku da načinite prvi korak.

ZDRAVLJE: Bolovi u leđima

Vodolija

POSAO: Obnavljanje stare poslovne saradnje i potpisivanje ugovora obeležiće ovaj period. Sledi značajan finansijski uspeh.

LJUBAV: Potrudite se da budete iskreni prema partneru, najmanja laž mogla bi da stvori veliku sumnju.

ZDRAVLJE: Više se odmarajte.

Ribe

POSAO: Početak poslovne saradnje s inostranstvom doneće vam finansijsku stabilnost na dugoročnom nivou.

LJUBAV: Slobodni danas mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu. Sledi sastanak i romantično zbližavanje.

ZDRAVLJE: Nervoza.