Ovacije za tradiciju: Nacionalni ansambl „Kolo“ oduševio pančevačku publiku

13:00

23.04.2026

Foto: Printscreen/FB KCP

PANČEVO – Dvorana Kulturnog centra Pančevo bila je premala da primi sve ljubitelje narodne umetnosti koji su došli da uživaju u nastupu Nacionalnog ansambla „Kolo“. U okviru velike turneje „Kolodrom“, umetnici su priredili koncert za pamćenje, potvrdivši zašto decenijama predstavljaju kulturni brend Srbije u svetu.
Vrhunski igrači, pevači i narodni orkestar proveli su publiku kroz najlepše predele naše zemlje, izvodeći program zasnovan na autentičnim gradskim, varoškim i seoskim igrama.
Remek-dela velikih koreografa
Program su obeležile postavke čuvenih imena srpske koreografije – Olge Skovran, Radojice Kuzmanovića i Milorada Lonića. Svaka tačka bila je prožeta besprekornom tehnikom, snažnom emocijom i bogatstvom narodnih nošnji, što je publika nagrađivala gromoglasnim aplauzima tokom celog koncerta.

Scenski program je bio pažljivo osmišljen da prikaže širinu i dubinu bogatog repertoara po kome je „Kolo“ prepoznato širom planete.
Kultura dostupna svima: Misija turneje „Kolodrom“
Turneja „Kolodrom“ realizuje se pod generalnim pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije. Glavni cilj ove inicijative je decentralizacija kulturnog života, čime se omogućava da vrhunska umetnost bude dostupna građanima u svim delovima zemlje, u skladu sa nacionalnim strateškim prioritetima.
Gostovanje u Pančevu pokazalo je da je interesovanje za očuvanje tradicije i narodnog nasleđa na izuzetno visokom nivou, ostavljajući prisutne u iščekivanju nekog novog susreta sa čuvarima srpske kulturne baštine.

(Pančevac/KCP)

