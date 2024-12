Moguć sneg za Novu godinu i Božić

Sneg će padati tri dana, od ponedeljka do srede, a ima i velike šanse da se zadrži i do Nove godine.

Celu Srbiju od ponedeljka očekuje snežni pokrivač, najavio je meteorolog Ivan Ristić za „Blic“. U Beogradu će sneg dosegnuti visinu od 10 do 20 centimetara, dok će na planinama, poput Kopaonika, biti i do pola metra, a šanse da se zadrži do Nove godine su velike.

Ivan Ristić je na Fejsbuku objavio da kako će se kretati visina snežnog pokrivača u Srbiji.

– Visina snega nakon prve snežne epizode sutra uveče 21. decembra, nakon prvog dana druge snežne epizode u ponedeljak 23. decembra uveče. Sve ide po prognozi, svaki dan su mi iste mape ako bude nekih bitnijih promena javljam, takođe orijentacionu visinu snega pogledajte sami na slikama – napisao je on.

Kako se vidi na mapama koje je Ristić objavio, u nedelju će snežnih padavina u Srbiji biti južno od Save i Dunava, a visina pokrivača će se se kretati od četiti centimetra do pola metra na planinama. Samo nekoliko dana kasnije, u utorak cela Srbija biće okovana snegom.

– Na planinama će biti snega prosečne visine od 15 do 20 centimetara, pre svega na Zlatiboru i Kopaoniku. Takođe, na Kopaoniku će sneg verovatno dostići i visinu od 50 centimetara. Od ponedeljka će snežni pokrivač biti na području cele Srbije, a prosečna visina pokrivača kretaće se od pet pa do najviše 20 centimetara.

– Snežni pokrivač uvek je viši u brdovitijim delovima Srbije, gde će i sada biti više snežnih padavina. Takođe, sneg neće zaobići ni Beograd sledeće nedelje, gde možemo očekivati da padne dosta snega, i dostigne visinu snega između 10 i 20 centimetara.

On je napomenuo da može doći i do kraćih otopljenja u januaru.

– Možemo imati kratko otopljenje posle Nove godine, kada će se temperature kretati od pet do 10 stepeni, ali to se može promeniti i sneg može padati za doček. Za pravoslavni Božić bi takođe trebalo da pada sneg – kaže on za „Blic“.

Objasnio je i šta će uticati na to da li će u Srbiju uopšte doći do blagog otopljenja.

– Ako hladni vazduh bude dolazio sa istoka onda možemo očekivati da se hladni period nastavi, ali ako priliv hladnog vazduha bude sa severa onda možemo očekivati kratkotrajno blago otopljenje. To ćemo sve znati već sredinom sledeće nedelje – objasnio nam je meteorolog.

Ledeni dani u januaru i februaru

Kako je Ristić rekao za „Blic“ januar i februar biće meseci kada se mogu očekivati i ledeni dani. – Najhladnije će u januaru biti od Božića pa do Svetog Jovana kada će se temperatura kretati od minus dva do nule. Ledeni dani nas mogu očekivati i početkom februara – rekao je Ristić za „Blic“.

