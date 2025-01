AUSTRALIJAN OPEN: Novak Đoković zaustavljen u polufinalu

Novak Đoković izgubio je u polufinalu Australijan openu, pošto je nakon izgubljenog prvog seta – 7:6(5) predao meč Aleksandru Zverevu.

🤯 @alexzverev claims an extraordinary first set – and ultimately the match.

Having battled through the set, @djokernole has been forced to retire due to injury.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/uH2iiLJaVC

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2025