Ljubav, znanje i iskustvo, kombinacija za lečenje životinja

Naš gost doktor veterinarske medicine Stanko Minić rođen je 1966. u Pančevu, a o sedme godine je živeo u Starčevu, da bi se, kada je trebalo da krene u osnovnu školu, s porodicom preselio u Kraljevo, gde je njegov otac dobio posao.

Tamo je završio i srednju veterinarsku školu, na šta se odlučio jer je, kako sam kaže, tokom odrastanja veoma voleo životinje. Samim tim bilo je logično da upiše veterinarski fakultet, i to u Beogradu. Po okončanju osnovnih studija završio je specijalizaciju za bolesti pasa i mačaka, a posle toga i specijalizaciju iz reprodukcije domaćih životinja.

Radio je deset godina na održavanju farme PKB-a, a 2000. godine je uplovio u preduzetničke vode i već dugo je vlasnik dveju uspešnih veterinarskih stanica.

PANČEVAC: Kakvi su bili veterinarski počeci?

STANKO MINIĆ: Po okončanju studija zaposlio sam se u velikom beogradskom kombinatu, PKB-u. Tamo je postojala ogromna farma sa oko 1.500 krava i otprilike isto toliko krmača. To je za mene bilo veliko iskustvo, koje mi je kasnije mnogo značilo, kao na primer kada sam držao praktičnu nastavu deci u poljoprivrednoj školi u Krnjači. U međuvremenu su počeli da me zovu s raznih strana, pa sam i zvanično počeo da radim privatno 2000. godine, kada sam u Starčevu najpre otvorio veterinarsku apoteku i ambulantu, za koju je bio potreban jedan veterinar. Potom je taj broj prešao tri, pa smo dobili status stanice, da bismo danas stigli do osam veterinara i četiri tehničara. U međuvremenu, 2007. godine, otvorili smo i stanicu u Beogradu. Tačnije u Krnjači, na Zrenjaninskom putu, jer na tom području tada nije bilo veterinara, a još uvek su ljudi držali mnogo stoke.

Saradnja s Beogradskim zoološkim vrtom Stanko Minić kaže da je deset godina bio angažovan na lečenju domaćih životinja u Beogradskom zoološkom vrtu.

– Dok je direktor vrta bio Vuk Bojović, tamo su obitavale i ovce, koze, konji, krave, a mi smo ih lečili i osemenjavali. Bilo je intervencija i kada je reč o divljim životinjama, poput jelena i srna, pa čak i puma, koje su imale neki problem s parazitima – navodi ovaj doktor veterinarske medicine.

• Kako je izgledalo raditi u privatnoj praksi pre 25 godina?

– Kada smo počinjali, bilo je mnogo više takozvane velike prakse, koja se odnosi na ovce, svinje, konje, krave… Može se reći da smo tada imali 90 odsto slučajeva u vezi s takvim životinjama, dok se na male životinje, pse, mačke i druge ljubimce odnosilo preostalih deset odsto. A evo sada je obrnuto, iako mi i dalje radimo, jer nema ko, i tu veliku praksu, s obzirom na to da nas zovu uzgajivači u krugu od 50 do 60 kilometara, od Avale do Debeljače, gde smo baš pre neki lečili jednog konja. Pored ostalog, održavamo od 2009. i veliku farmu krava starčevačkog poljoprivrednog kombinata, gde imamo skoro svakodnevne obaveze.

• Sada je neuporedivo lakše lečiti životinje?

– To je zato što imamo mnogo više dijagnostičkih metoda, dok smo ranije sve radili golim okom. Nekada smo jedino mogli da izmerimo temperaturu i poslušamo obolele životinje, a sada imamo mnogo toga na raspolaganju, od ultrazvuka do biohemije, odnosno izrade krvne slike „pacijenata”. Izvodimo i širok spektar operacija, pa i komplikovane hirurške zahvate, maltene sve ono što se radi i kod ljudi. Za tu namenu imamo i dve operacione sale, a posedujemo i stacionar za desetak životinja u zatvorenom prostoru, kao i jedan napolju, poluotvorenog tipa, gde je zimi zbog grejanja malo teže držati obolele životinje.

• U kakvim uslovima sada rade veterinari?

– Životinje su sada osetljivije, tu pre svega mislim na plemenitije rase, za razliku od onih, uslovno rečeno, primitivnih rasa koje su bile mnogo otpornije. Današnji ljubimci, recimo psi, zahtevaju uslove maltene na nivou hotelskog smeštaja, za razliku od uličnih mešanaca, koji su neuporedivo otporniji. Što se tiče lečenja, nema šta nismo radili. Nema dana da ne uradimo nekakvu operaciju, poput onih na uklanjanju tumora, što nam je već postalo rutina. Evo baš pre neki dan sam skinuo veliki tumor s mlečne žlezde na psu iz Omoljice, čiji su vlasnici penzioneri iz Austrije. Mislio sam da tako komplikovana operacija neće uspeti, ali sve je ispalo kako treba.

– Dogodi se da mene i kolege povremeno gricne poneka kuca ili ogrebe neka maca. Eto, pre neki dan su nam doveli obolelog psa, ponovo iz Omoljice. A kako je „pacijent” bio pomalo nezgodne naravi, pa da ga ne bismo uvodili u ambulantu, hteo sam da izvedem zahvat u kolima. I baš u tom momentu me je ugrizao. Ipak, nije bilo neke veće posledice, kao ni u drugim situacijama, a kada se nešto ozbiljnije desi, sami se lečimo, uzimamo antitetanus i sve što treba.

• Svinjska kuga je bila ozbiljan izazov?

– Bilo je mnogo teško u vreme te epidemije pre oko dve godine jer smo pokrivali celu teritoriju Pančeva i opštine Palilula. U vreme afričke kuge otprilike dva meseca smo radili od ujutru do ponoći. Naša obaveza je bila da uzimamo uzorke krvi i nosimo u laboratorije u Pančevu i Beogradu. I zaista je bilo strašno, jer je pomor bio baš veliki, a svinjski fond je u pojedinim mestima desetkovan i do 90 odsto. Ipak, sada se to polako popravlja. Poručujemo svima koji drže svinje da ih obavezno obeleže, jer nema više naknade od države kao u vreme minule epidemije i za one neobeležene. Uzgajivači bi svakako morali da ih evidentiraju, jer to nije ni skupo, već se radi o simboličnoj sumi.

• Veliki problem predstavlja i srčani crv kod pasa.

– To je parazit koji se nastanjuje u srcu, krvnim sudovima i plućima pasa. Može da naraste do veličine od 20 do 30 centimetara i da tako usmrti nesrećnu životinju, kao jednog psa u Krnjači, koji, kada je doveden, nije mogao da diše. Nažalost, nije preživeo i kada smo obavili obdukciju, videli smo šta ga je snašlo. Stoga ljubiteljima pasa preporučujemo da obavezno urade test na svom ljubimcu. Preporuka je da to učine svakog proleća u vreme kada kreću komarci, koji su prenosioci tog parazita. I ako test pokaže da nije zaražen, onda mu se daje preventiva, a sastoji se u davanju određenih lekova za uništavanje tih larvi koje im komarac prenese. Ako ga ipak imaju, lečimo ga najmanje šest meseci do godinu dana, a ponekad bude i duže. Za to vreme im dajemo injekcije antiparazitika koje polako uništavaju srčanog crva. Mogla bi da im se da i jača doza da se odjednom ubije taj parazit, ali ako ih ima mnogo, rizično je, jer bi to moglo da izazove neke probleme kod psa, pa je zato bolje davati terapiju postepeno, na dve nedelje.

Lečio i ribe Veterinar navodi da je imao razne zahteve za intervencije.

– Jedan naš korisnik je imao molbu da mu lečim neke posebne i skupe ribe iz akvarijuma, na kojima je raslo neko masno tkivo. On inače drži malo čudne životinje, kao što su pauci tarantule, i niko nije hteo da mu leči ljubimce. Na kraj sam prihvatio i taj slučaj. Morali smo da gledamo na internetu kako se radi operacija i ispalo je uspešno – navodi Stanko Minić.

(Pančevac/J. Filipović)

VETERINAR APELUJE – NEMA LEKA PROTIV AFRIČKE KUGE Od ove bolesti ljudi nisu u opasnosti, ali je veliki udarac na srpsku ekonomiju!

Pčelari do 30. aprila imaju rok da prijave broj košnica veterinarskoj stanici