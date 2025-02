KULTURNI CENTAR: Program od 3. do 9. februara

U okviru filmskog programa Kulturnog centra Pančeva, na repertoaru u Dvorani su četiri filma: “Mali Alan”, od 3. do 5. februara u 18 sati; “Pontonovo srce, od 3. do 5. februara u 20 sati, “Dogmen”, od 6 – 8. februara u 18 sati i “Moj najdraži kolač”, od 6 – 8. februara u 20 sati.

“Mali Alan” je sinhronizovana animirana avantura. Posle razvoda svojih roditelja, mali Alan mora da se preseli u novi grad. U očajničkoj potrazi za novim prijateljima, on se zbližava sa starijim komšijom, koji je opsednut vanzemaljcima. Kada se na Zemlju sruši vanzemaljka Britni, koja poseduje telepatske moći, oni moraju da joj

pomognu da se vrati kući i tako se među njima stvara prijateljstvo. Ali on nije jedini koga zanima Britni. Ludi kolekcionar prepariranih životinja ulazi joj u trag, pokušavajući da odgovori na vekovno pitanje: ima li života u svemiru i može li i nju preparirati?

U filmu “Pontonovo srce”, muškarac pomalo asocijalnog ponašanja i specifično grubog i bezobraznog stila ophođenja sa svojim klijentima zaljubljuje se i to u potpuno pogrešnu osobu, koja je, uz to, još i njegova mušterija. On je osobenjak koji drži autootpad na periferiji, dok je ona mlada glumica u usponu koja puni novinske stupce. Zbližava ih stari automobil, koji mladoj glumici ostaje kao uspomena od dede. Nakon prvobitnog odbijanja, on je jedini u gradu koji taj oldtajmer može da sredi, a ona je jedina zbog koje on shvata da automobili možda i ne moraju biti centar sveta.

Iz studija „DreamWorks Animation”, koji je stvorio omiljene blokbaster franšize, među kojima su „Kung fu panda”, „Kako da dresirate svog zmaja?” i „Mali šef”, stiže nam filmska adaptacija literarnog fenomena Dejva Pilkija – „Dogmen”. U pitanju je animirani film, inspirisan serijalom bestselera „Njujork tajmsa”, koji nas upoznaje s borbom kuca protiv strašnih kriminalaca. Kada su verni policijski pas i njegov policajac tokom zajedničke akcije doživeli veliku povredu, njih dvojica se spajaju šašavom operacijom koja im je spasila život i tako nastaje Dogmen. Dogmen se zakleo da će čuvati i služiti – i slušati komande „donesi”, „sedi” i „prevrni se”. Dok

Dogmen prihvata svoj novi identitet i trudi se da oduševi svog šefa, mora i da zaustavi prilično zle planove superzlikovca – mačka Pitija. Pitijev najnoviji plan je da se klonira, stvori mače – Malog Pitija i tako udvotruči svoje šanse u pravljenju zločina. Ali, kada Mali Piti ostvari neočekivani odnos s Dogmenom, stvari će se zakomplikovati.

“Moj najdraži kolač” je romantična drama i veliki hit publike sa poslednjeg Berlinskog festivala. Mahin je sedamdesetogodišnjakinja koja živi sama u Teheranu. Muž joj je umro, ćerka se odselila u Evropu i Mahin shvata da je spremna da se otvori za novu ljubav i romansu. Jedna popodnevna čajanka sa prijateljcama je navodi da prekine svoju samoću i obnovi ljubavni život. Ali u momentu kad se Mahin otvara za novu romansu, ono što je izgledalo kao neočekivan susret brzo se pretvara u nepredvidivo i nezaboravno veče.

U okviru vizuelnog programa KCP-a, u ponedeljak, 3. februara u 19 sati u Galeriji savremene umetnosti (Miloša Crnjanskog 2) biće otvorena izložba Likovnog salona „30 x 30” Kulturnog centra Zrenjanina “PROJEKAT „ČOVEK – ČOVEČANSTVO”.

Biće predstavljeno 126 odabranih radova autora iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije, Severne Makedonije, Turske, Španije i Belorusije.

U utorak. 4. Februara u 19 sati u Foajeu Kulturnog centra Pančeva biće otvorena izložba grafika “Putevi” Gabrijele Bulatović.

U okviru Književnog kafea Kulturnog centra, u Foajeu 7. februara u 19 sati biće održan Pesnički duet Gorice Radmilović i Stefana Basarića. Razgovor moderira Jasmina Topić.

U okbiru programa za decu, u Dvorani, 8. februara u 12 sati na repertoaru je predstava „Velika ljubav Zaleđenog kraljevstva” u režiji Slaviše Trajkovića. Uloge tumače Ivona Momirović, Anamarija Bralušić, Saša Vukić, Nikola Vasiljević, Slaviša Trajković.

Biletarnica Kulturnog centra Pančeva otvorena je od ponedeljka do petka od 13 do 21 sati, subotom od 11 do 21 sat, dok je nedelja neradni dan.

(Pančevac/KCP)

