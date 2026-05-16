Omoljica domaćin 12. „Nikoljdanskog venca“: Humanost, folklor i tradicija

Tradicija, pesma, igra i humanost ponovo će okupiti Omoljčane i njihove goste u nedelju, 24. maja, kada će u ovom mestu biti održan 12. Međunarodni humanitarni festival folklora „Nikoljdanski venac“, u organizaciji Kulturno umetničkog društva „Žisel“.

Manifestacija, koja je tokom godina postala jedan od prepoznatljivih kulturnih događaja u okruženju, ove godine ima i poseban značaj, jer članovi pomenutog društva obeležavaju 16 godina rada.

Predsednik KUD-a „Žisel“, Božidar Potkonjak, kaže da su pripreme u završnoj fazi i da organizatori očekuju veliki broj učesnika i posetilaca.

– Pripreme traju već mesecima i ulazimo u samu završnicu. Želimo da i ove godine budemo dobri domaćini i da pokažemo koliko Omoljica neguje tradiciju, ali i koliko ima veliko srce kada je humanost u pitanju. Očekujemo oko 200 učesnika i verujemo da će manifestacija i ovog puta okupiti veliki broj naših sugrađana i gostiju – kaže Potkonjak.

Program počinje u 16 sati u centru Omoljice, gde će biti organizovan humanitarni bazar, prodajne izložbe rukotvorina, odevnih predmeta, radova učenika osnovne škole, zanatlija i pojedinaca iz okoline, u saradnji sa lokalnom Etno grupom „Žisel“.

Centralni deo manifestacije počinje u 18 sati kada će ulicama Omoljice prodefilovati svi učesnici festivala.

– To je možda i najlepši deo dana. Kada centar sela postane pešačka zona, a ulicama prođu deca i mladi u narodnim nošnjama uz muziku i pesmu, zaista se oseti posebna energija. To je slika koju Omoljica pamti tokom cele godine – ističe Potkonjak.

Publika će imati priliku da vidi nastupe domaćina iz KUD-a „Žisel“, kao i gostujućih ansambala iz Srbije i inostranstva, među kojima su KUD „Kruna“ iz Semartona u Rumuniji, folklorni ansambl „Tamnava“ iz Koceljeve, Baletska škola „Dimitrije Parlić“, KUD „Dr Raša Lazarević“ iz Živice i KUD „P. Marjanović“ iz Deliblata, kao i pančevački ansambli MKUD „Petefi Šandor“ i „Romaška“.

Završnica festivala rezervisana je za celovečernji koncert u Domu kulture od 19 sati.

Ovogodišnja manifestacija ima i humanitarni karakter, jer će se tokom programa prikupljati sredstva za pomoć maloj Danici iz Pančeva.

– Smatramo da folklor nije samo čuvanje tradicije već i odgovornost prema zajednici. Ako kroz pesmu i igru možemo nekome da pomognemo, onda ova manifestacija dobija još veći smisao – poručuje Potkonjak.

(Pančevac/J. Filipović)

