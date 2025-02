POMOĆ U HRANI I OGREVU: Gradska uprava raspisala Javni poziv za izbegla lica

Povereništvo za izbeglice Grada Pančeva obaveštava izbegla, socijalno ugrožena lica i interno raseljena,da mogi konkurisati za dodelu pomoći u vidu paketa hrane i ogreva koja se ostvaruje u saradnji grada Pančeva i Komesarijata za izbeglice Republike Srbije.

Prijava na Javni poziv traje od 5. do 20. februara u vremenu od 8 do 15 časova, svakog radnog dana, a sredom od 8 do 19 časova, u prostorijama Povereništva za izbeglice Grada Pančeva, Trg kralja Petra I br. 2-4.

Prijavni obrazac sa potrebnom dokumentacijom se preuzima u Povereništvu za izbeglice, Uslužni centar Gradske uprave Pančevo.

Sve informacije u vezi ove pomoći se mogu dobiti na broj telefona 013/308-818, i u prostorijama Povereništva za izbeglice.

(Pančevac)

