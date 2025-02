VUČIĆ: Nova Vlada Srbije do 19. ili 20. marta ili vanredni izbori

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je rekao da do 19. ili 20. marta treba da bude formirana nova Vlada Srbije ili se ide na vanredne parlamentarne izbore.

On je rekao da bi do 17. ili 18. februara trebalo da Skupština konstatuje ostavke ministara i premijera Miloša Vučevića što, kako je kazao, znači da će od tada početi da teče rok od 30 dana za formiranje nove vlade ili raspisivanje izbora.

Vučić je za RTS kazao da to znači da nova vlada trebalo da bude formirana do 19. ili 20. marta, a ako ne bude formirana, „to znači da bi izbori bili početkom maja“.

– To su dve opcije jedino moguće… to je Ustavom određeno, kazao je on. Dodao je da misli da je dobro da se pokuša da se formira „jedna dobra vlada“, jer je, kako je kazao, to „strašno važno“ i zbog Specijalizovane svetske izložbe EKSPO 2027. godine u Beogradu.

(Pančevac)

