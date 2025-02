VUČIĆ: Nastaviću da insistiram na dijalogu, verujem da će studenti biti pametniji od nekih profesora

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji je večeras gost emisije na Prvom programu RTS, na samom početku govorio je o odgovoru koji je dao kolegijum Rektorata.

– Da li sam očekivao takav odgovor? Donekle, bez obzira na to što su nam dan pre rekli kako hoće da učestvuju u dijalogu, na sve su mejlove odgovarali, bio sam skeptičan i sumnjičav, ali kao politički veteran pitao sam se kako će to da obrazlože. Ono je bilo ne nikakvo, već besmisleno, uz sumanute izgovore i nemam ništa protiv toga. Nisam čak bio ni povređen. S kim god hoćete da razgovarate, to je odlična vest za Srbiju, svaki razgovor je lekovit. Šta je vaša poruka? Da želite radikalizaciju, sukobe ili nešto drugo? Nastaviću da insistiram na dijalogu – rekao je Vučić.

– Verujem da pametni studenti koji su odbili političare i da budu zloupotrebljeni, ne govorim o poznatim studentima koji služe političarima, dobro znaju da protesti postaju problem za značajan deo stanovništva i to prvi problem za značajan deo stanovništva – rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da je vlast premna da donese novi Zakon o obrazovanju.

– Spremni smo i da donesemo novi Zakon, pošto kod njih postoji bojazan da će povećanje budžeta biti samo ove godine, a spremni smo da donesemo zakon i da im time pokažemo da će povećanje biti trajno. Ako se ne formira vlada, onda će biti izbora početkom maja. Ja mislim da je dobro da se pokuša da se napravi nova vlada, jedna dobra nova Vlada – rekao je predsednik Srbije.

Predsednik je podsetio na snajperiste tokom Majdana, te da naše službe rade sve da obezbede demonstrante.

Najveći deo skupova su protivzakoniti, a uz blokade i protivustavni, dodaje.

– Naše je da „spustimo loptu“ – dodao je.

Danas smo prvi put imali nastavnike koji se žale da ih mobinguju drugi nastavnici. To ti je posao, da držiš časove, zakonska obaveza. Odakle onom drugom pravo da vrši na pritisak jer ti želiš da držiš časove? Ja sam srećan jer su svi dobili platu za januar.

– Sve veći broj nastavnika se vraća, želim da verujem da je njihov najveći motiv da rade za decu. Šta ćemo sa roditeljima da radimo, pošto i ti pritisci po vajber grupama, se vrše stalno i tu se stalno drastično menjaju. Ljudi hoće da im deca uče školu, da žive normalan život. Država je maksimalno popustljiva, ponašala se u ovoj krizi potpuno neverovatno.

– Ni jednog sekunda nismo intervenisali bilo gde. Najteže povrede do sada je zadobio jedan od demonstranata, ali zbog akcije demonstranata. Postavljali su kanap on mu se upleo, on je imao teške povrede.

On je istakao, da kada ovo sve prestane, moraćemo da nastavimo mnogo više da radimo kako bi nadoknadili ono što je izgubljeno u januaru.

– Moraćemo da nadokandimo sve, da radimo mnogo više, ovaj januar mesec je veoma loš po direktnim stranim investicijama. Pa ko će da ulaže kada se vidi blokiran put ovde, ovde ovo, ovde ono. Sve to moramo da nadoknadimo. Ja ću zato ići non stop da slušam potrebe ljudi, evo sutra idem u Banat. Za mene je mnogo važnija stvar da čujem ljude nego formiranje pokreta.

(Pančevac)

VUČIĆ: Nova Vlada Srbije do 19. ili 20. marta ili vanredni izbori

Vučić najavio političku deklaraciju o Vojvodini u Srbiji

VUČIĆ SUTRA U BANATU: Predsednik će posetiti Severnobanatski i Srednjobanatski okrug

VUČIĆ SA FON DER LAJEN: Dobar i sadržajan razgovor o aktuelnoj situaciji u Srbiji i regionu