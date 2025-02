Vučić najavio deklaraciju o Vojvodini

BEOGRAD: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da će Vojvodina zauvek biti Srbija i najavio da će na dSretenje ili dan ranije biti organizovan veliki skup na kome će biti doneta narodna deklaracija o Vojvodini u Srbiji.

„Gde ćemo jasno reći gde je i kakva je budućnost Srbije“, istakao je Vučić u video objavi na Instagramu.

Vučić je rekao da su poslednjih dana i nedelja na severu Srbije, pokušavajući da zloupotrebe mlade ljudi u našoj zemlji, ponovo pokrenute inicijative za davanje najšire autonomije Vojvodini.

„Do toga da Vojvodina bude republika, pa do toga da se govori vojvođanskim jezikom i do ideje o otcepljenju Vojvodine od Srbije. Kao ljudi koji smo odgovorni, kao ljudi koji znamo šta je Srbija, šta je naša zemlja, šta je naša otadžbina, dužni smo da se tome demokratskim putem, političkim sredstvima suprotstavimo. I zato, na Sretenje ili dan pre, organizovaćemo veliki skup gde ćemo doneti narodnu deklaraciju o Vojvodini u Srbiji, gde ćemo jasno reći gde je i kakva je budućnost Srbije i zato vas molim da pokažemo odlučnost jer rezervnu otadžbinu nemamo. Imamo samo jednu, to je Srbija, borićemo se i srećemo se na Sretenje“, istakao je Vučić.

Predsednik je, uz video poruku, napisao na Instagramu da će Vojvodina zauvek biti Srbija.

„Rezervnu otadžbinu nemamo, Vojvodina je Srbija. Zauvek. I nema popuštanja i uzmicanja pred onima koji bi zemlju da nam uruše. Srećemo se na Sretenje!“, naveo je Vučić.

