JKP Zelenilo: Procenjujemo koja su stabla bezbedna za građane

Prošlu godinu u našem gradu obeležili su radovi na uređenju javnih zelenih površina, sadnji drveća i formiranju novih cvetnjaka i ružičnjaka; posađen je veliki broj sadnica drveća – preko 3.000 stabala, i to u rekonstruisanim ulicama u gradu, kao što su Dušana Petrovića Šaneta i Kneza Mihaila Obrenovića, a nastavljeni su i radovi na ozelenjavanju keja na Tamišu

Trenutno su u Pančevu u toku radovi na rekonstrukciji jedinstvenog lavirinta u Železničkom parku. O prethodnoj godini iz perspektive JKP-a „Zelenilo”, kao i onome na čemu će se raditi tokom 2025. razgovarali smo sa Danilom Bjelicom, direktorom ovog javnog preduzeća. Već početkom ove godine započeta je sadnja u Ulici Dimitrija Tucovića. I pored brojnih ograničenja u ovoj ulici, u smislu gustog sklopa podzemnih i nadzemnih instalacija, zaposleni u JKP-u „Zelenilo” se trude da ove površine obogate zelenilom koliko god je moguće. Ipak, vratimo se malo unazad. Danilo Bjelica kaže:

– Problemi s kojima smo se suočili prošle godine odnosili su se na ekstremne vremenske uslove, koji su se odrazili na drugačiji raspored aktivnosti i dodatno angažovanje unutar JKP-a „Zelenilo”. Na visoke temperature i nedostatak vlage je posebno reagovalo drveće, i to ono posađeno tokom poslednje dve godine, čiji je korenov sistem nedovoljno razvijen. Površine koje su vrlo uspešno odolele ovakvoj sušnoj godini su one koje su pokrivene automatskim zalivnim sistemima – na Trgu kralja Petra I i u delu Narodne bašte. Svedoci smo da su leta sve toplija i zbog toga razmišljamo o uvođenju ovih sistema za navodnjavanje i na drugim mestima gde je to tehnički izvodljivo, kao i u skladu s finansijskim mogućnostima.

Zanimalo nas je da li je bilo još nekih važnih odluka preduzeća zbog ovakvih situacija.

– Poslednjih godina se trudimo da izvršimo zamenu pojedinih vrsta biljaka onima koje bolje podnose sušu i manjak vode u zemljištu. Tako se u mnogim cvetnjacima sada nalaze perene i ukrasne trave kojima odgovara ovakva klima. Osim toga, pomenute biljke su dugotrajnije, ne moraju se menjati svake godine, a i samostalno se razmnožavaju, odnosno bokore. Pojedine vrste drveća, takođe, negativno reaguju na promenu klime, pa se sve češće dešava da, na primer, breze posustaju pred vrućinom, koja uzrokuje pad imuniteta i podložnost bolestima, a to rezultira sušenjem. Divlji kesten je takođe vrlo ugrožen u našim krajevima, a na njegovo prisustvo smo se navikli, domaća je vrsta, odavno prisutna u drvoredima i parkovima – objasnio je Bjelica.

Tokom prošle godine JKP „Zelenilo” je učestvovalo u projektu „Mere za unapređenje kvaliteta vazduha u Pančevu”, kao partner Grada Pančeva, čiji su ciljevi bili suzbijanje alergene biljke – ambrozije, edukacija građanstva i poljoprivrednika, kao i monitoring koncentracije polena u vazduhu, što je sprovodio Zavod za javno zdravlje Pančevo. Prema rečima Danila Bjelice, kroz ovaj projekat JKP „Zelenilo” je opremljeno novim mašinama – trimerima, kosačicama i priključcima za traktore, što zaposlenima omogućava da efikasnije rade na suzbijanju ove invanzivne biljke čije je dejstvo na ljudsko zdravlje, tokom polinacije, veoma negativno. Idemo dalje…

– Krajem prošle godine smo angažovali Šumarski fakultet da uradi reviziju elaborata o stanju stabala na Trgu kralja Petra I i u Ulici vojvode Živojina Mišića budući da smo imali lomove velikih grana na pojedinim stablima. Imamo želju i obavezu da sačuvamo svako stablo ukoliko je to moguće, ali i da obezbedimo sigurnost pešacima u ovoj centralnoj pešačkoj zoni. Profesori fakulteta su snimali rezistografom stabla koja smo, zajedno, ocenili kritičnim. Ovaj aparat daje podatak o strukturi debla, o prisustvu truleži i procenu vitalnosti. Sagledavanjem informacija dobijenih snimanjem, kao i opažanjem drugih simptoma procenjivaće se koja su stabla bezbedna, a koja nisu. U skladu s rezultatima ovih istraživanja, uklanjaćemo stabla koja se ne mogu zadržati i na njihovim mestima ćemo saditi nova – najavio je direktor javnog preduzeća.

Narodna bašta je zanimljiva brojnim filmskim kućama, često su njihove ekipe gosti našeg grada, a svima je drago da ovaj park bude ovekovečen i na taj način. Takođe, u njemu su se odigravale zanimljive manifestacije prošle godine.

– Mi se kao firma koja upravlja parkom trudimo da on uvek bude dobro održavan, obnovljenog mobilijara i bezbedan za posetioce. Takođe, svake godine biofond se dopuni nekom novom vrstom drveta, žbunja ili ruža, pa je tako Narodna bašta postala prava mala botanička bašta – naglašava Bjelica.

I ove godine je realizovan projekat koji je finansirala Pokrajinska vlada, a tiče se zaštićenog područja – Parka prirode Ponjavica. Prvi čovek „Zelenila” kaže:

– Na konkursu su nam odobrena sredstva za nabavku opreme koja omogućava suzbijanje invanzivne vegetacije. U ovom parku prirode je nastavljeno s poribljavanjem, koje se vrši svake godine, zatim monitoringom riblje populacije i sadnjom autohtonih vrsta drveća. Uz to, i prošle godine Grad Pančevo je odvojio sredstva za proširenje zaštitnog zelenog pojasa u Topoli. Prostor na kome je planirano podizanje zelenog zaštitnog pojasa prethodno je očišćen, nakon čega je usledila sadnja drveća.

Kapitalni projekat podizanja vetrozaštitnih pojaseva duž putnih pravaca na teritoriji grada Pančeva sprovodi se u ataru od 2015. Prošle godine u vetrozaštitnim pojasevima putnih pravaca posađeno je oko hiljadu stabala kao popuna postojećih pojaseva. U periodu od osam godina na teritoriji grada Pančeva je posađeno skoro 47.000 sadnica.

– U ovoj, 2025. godini planiramo obnavljanje drvenastog sadnog materijala, kako na centralnim gradskim površinama, tako i u svim gradskim naseljima. Kada su u pitanju okolna sela, sadnjom drveća u njima bave se nadležna komunalna preduzeća. Grad Pančevo izdvaja značajna sredstva za uređenje i održavanje javnih zelenih površina koje se prostiru na preko 200 hektara. Trudimo se, kažu uspešno, da pratimo sve aktivnosti na uređenju ulica i drugih javnih površina koje Grad sprovodi – rekao je Bjelica.

JKP „Zelenilo” se, pored uređenja zelenih površina, bavi i brigom o grobljima. Započet je proces digitalizacije starih grobalja, koji će omogućiti jednostavnije upravljanje podacima, a u nekim budućim koracima očekuje se da će svi ti podaci biti dostupni i javnosti. U narednom periodu će se nastaviti radovi na proširenju Novog groblja kako bi se obezbedio neophodan prostor za sahranjivanje.

U delokrugu rada ovog javnog komunalnog preduzeća su i pijace. Kako nam je Bjelica rekao, na Zelenoj pijaci, pijaci „Aerodrom” i „satelitskim” pijacama ponuda je bila bogata i raznovrsna. Ono što je najbitnije: Grad Pančevo je budžetom za 2025. godinu planirao natkrivanje Zelene pijace, što je veoma važna investicija koja će doprineti boljim uslovima za rad i prodavaca i korisnika pijačnih usluga.

