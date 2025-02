BELA CRKVA: Isključenja struje za 12. februar

Prema saopštenju preduzeća „Elektrodistribucija Srbije“ u sredu, 12. februara, od 8.30 do 11.30 časova doći će do privremene obustave snabdevanja električnom energijom na sledećim lokacijama:

Ulica Miletićeva od 1. Oktobra do Lole Ribara

Vatrogasno, opština i policijska stanica

Trg Oslobođenja br. 3, 4 i 5

Ulica Janka Veselinovića

Ulica 1. Oktobra od Janka Veselinovića do brojeva na parnoj strani 30 i 34 a na neparnoj do 31

Svetosavska od 1. Oktobra do Save Munćana

Save Munćana od Svetosavske do Sarajevske

Svetosavska od Save Munćana do Branka Radičevića

Ulica Đure Jakšića od Svetosavske do Sarajevske

Srpski breg bb

Sarajevska od Kosovske do Đure Jakšića

Branka Radičevića od Partizanske do Svetosavske

Svetosavska od Branka Radičevića do Kosovske

Kosovska od Svetosvaske do Partizanske

Dejana Brankova od Save Munćana do izlaza ka Kaluđerovu

Kosovska od Partizanske do brojeva 55 i 56

Branka Radičevića od Partizanske do Zmaj Jovine

Branka Radičevića od Dositejeve do Zmaj Jovine

Vuka Karadžića od brojeva 57 i 74 do kraja – izlaz prema Kusiću

Kosovska od Vuka Karadžića do brojeva 27 i 58

Naseljeno mesto Kusić

Naseljeno mesto Kaluđerovo

Do isključenja će doći usled radova na redovnom održavanju elektroenergetskih objekata u okviru aktivnosti na pripremi distributivnog sistema za predstojeću sezonu, obezbeđivanja stabilnog snabdevanja i unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.

Tokom trajanja radova mole se korisnici da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

Iz „Elektrodistribucije Srbije“ saopštavaju i da će u slučaju ranijeg završetka radova snabdevanje strujom biti nastavljeno pre planiranog vremena. U slučaju vremenskih nepogoda, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici na vreme biti obavešteni.

(Pančevac)

ED PANČEVO: Isključenja struje 11. februar

HITNA POMOĆ: Jednoj osobi pozlilo kod MZ Tesla, preminula nakon reanimacije