Žene čuvari tradicije i kulture u Ravnom Topolovcu

Opštinu Žitiše može da se pohvali velikim brojem udruženja žena koje sa ponosom čuvaju svoju kulturu i tradiciju. U Ravnom Topolovcu već duži niz godina članice Kluba žena “Zavičaj” pored promocije ručnih radova i običaja, poznate su i po negovanju starih recepata.

Kulturu i tradiciju na teritoriji opštine Žitište čuvaju vredne članice Udruženja žena. Slobodanka Žuža, 2006. godine došla je na ideju da se u Radnom Topolovcu osnuje Kluba žena “Zavičaj”. Prema njenim rečima, cilj udruženja je promocija i očuvanje starih običaja.

– Želela sam da se ne zaboravi zavičaj mojih roditelja i njihovih sunarodnika koji su došli 45. godine ovde. Došla sam na ideju da počnem da skupljam po tavanima stare predmete. Kada sam našla predmet povela sam ceo razred. Bilo lepo deci što nisu imali čas a ujedno smo šetali i to donosili. Ovde se nalaze predmeti star i po 90 godina. To je sa područja bivše Bosne i Hercegovine. Svi imamo svoj zavičaj i volimo ga i svake godine učenici prvog razreda posećuju ovu etno sobu i postavljaju zanjimljiva pitanja, rekla je Slobodanka Boba Žuža, predsednica Kluba žena “Zavičaj”.

U svojim prostorijama ove vredne žene imaju i stalnu postavku na koju su veoma ponosne. Izloženi su ručni radovi kao i delovi nošnje koji su star i po nekoliko decenija.

– Imamo lepe nošnje, neke su veoma stare. Kada sam oprala neke delove nošnje koje sam našla, one su se raspale. Imamo ovde i zobnicu, to su čobanice nosile kada su išle da čuvaju ovce. Čuvamo i pregaču, stari deo lepe nošnje. To je veoma kvalitetna nošnja i izuzetno teška. Divila sam se ženama koje su to nosile. Imamo i stare tradicionalne opanke, objasnila je Slobodanka.

Ovde vredne žene sa svojim ručnim radovima se predstavljaju na manifestacijama i uvek sa ponosom promovišu svoje mesto. Ono po čemu se razlikuju od drugij udruženja jesu zajednička putovanja.

– Mi svake godine odaberemo po jednu destinaciju. Prošle godine smo bile Banja Luka, Laktaši, Janjski otoci, Šipovo. To su dvodnevne eksurzije. Obišle smo lepe kraje Srbije ali i okoline. Uglavnom bude lep odziv. Ima generacija koje nikada nisu išle u svoj zavičaj, a meni je to cilj, da to upoznaju, kazala je predsednica Udruženja.

Članice Udruženja organizuju i brojne literarne susrete, pesničke večeri ali i druge brojne manifestacije.

(Pančevac/RTV Pančevo)

