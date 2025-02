Danas oblačno i osetno hladnije

Najniža temperatura od -1 do 4, a najviša od 2 do 8 stepeni

Oblačno i osetno hladnije, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima ponegde sa slabom kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Posle podne i uveče na severoistoku Srbije razvedravnje. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 4, a najviša od 2 do 8 stepeni.

Povolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Izvesne tegobe mogu da osećaju reumatičari i srčani bolesnici, pa im se preporučuje opreznost. Pojačana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

Nedelja: Umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Uveče i tokom noći u brdsko-planinskim predelima ponegde sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od -4 do 0, a najviša od 2 do 7 stepeni.

Ponedeljak: Na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima oblačno, ponegde sa slabim snegom ili susnežicom. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od -5 do -1, a najviša od 1 do 4 stepena.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 18.02.2025. do 22.02.2025.)

U utorak na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima oblačno, još ponegde uz provejavanje slabog snega. U sredu postepeno razvedravanje, a od četvrtka pretežno sunčano uz manji porast maksimalnih temperatura.

(Pančevac/RTS)