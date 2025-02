Vučić uručio sretenjska odličja: Srbija nema cenu, nikome nećemo dozvoliti da je ugrozi!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručuje odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja – Dana državnosti Srbije.

Svečanosti prisustvuje i patrijarh Porfirije i crkveni velikodostojnici, predsednik i članovi Vlade Srbije…

– Hvala vam što ste danas ovde i drago mi je što na Sretenje, na naš veliki nacionalni praznik možemo da se saberemo, okupimo i donesemo zaključke šta nam je činiti. Sve velike stvari su jednostavne i obično se mogu izraziti u jednoj reči – ili je to sloboda, ili pravda, ili čast, ili dužnost, ili milost, ili nada – rekao je Vučić citirajući Vinstona Čerčila.

Zbog slobode i pravde došlo je do ustanka 1804. godine, podseća on.

– U jednostavnim, kratkim rečima nalaze se i svi razlozi zbog kojih danas uručujemo najviše državno priznanje onim ljudima koji su ih svojim delom potvrdili, koji su ih oveplotili, živeli njihovo značenje i ovom društvu dali mnogo više nego što su od njega dobili ili tražili – rekao je Vučić.

Ističe da je Srbija danas napadnuta od različitih spoljnih sila i poziva na sabornost.

Objasnio je da „Srbija nema cenu, i da će biti još jača i snažnija i da nikome nećemo dozvoliti da je ugrozi“.

– Kada se borite za otadžbinu i za slobodu svoje zemlje onda alternativu nemate, onda morate da budete i hrabriji i jači i snažniji i slobodoumniji nego ikada – rekao je on.

Tvrdi da je Srbija pod najtežim mogućim pritiscima zbog toga što tri godine ne uvodi sankcije Rusiji.

– Sretenjska Srbija, snažna i ekonomski jaka Srbija uspela je sve pritiske da izdrži i danas se vidi koliko je naša politika bila odgovorna. O Srbiji, njenoj budućnosti može da odlučuje samo njeni građani – to je zavet Sretenja, to je Karađorđev zavet – rekao je on.

Predsednik Vučić odlikovao je ministra spoljnih poslova Azerbejdžana Džejkoba Bajramova Ordenom srpske zastave prvog stepena. „Prihvatam ovo odlikovanje ne kao rezultat ličnog doprinosa, već kao simbol izuzetnog karaktera koji krasi odnos naših nacija. Ovo odlikovanje pokazuje još jednom značaj koji rukovodstvo Srbije pridaje rukovodstvu Azerbejdžana. Azerbejdžan i Srbija su strateški partneri i istinski prijatelji. Naše partnerstvo se zasniva na zajedničkoj istoriji, na zajedničkoj viziji i uzamnom poštovanju između dvoje naroda“, rekao je Bajramov.

Na spisku je 87 pojedinaca i institucija, a odličja se dele u tri kategorije – ordenje, medalje i spomenice. Priznanja mogu biti dodeljena i posthumno pa je zlatnom medaljom danas odlikovan Nikola Krmanović kog je letos u vršenju dužnosti ubio albanski terorista Faton Hajrizi.

Ceremonija je počela himnom Bože pravde a u publici su pored dobitnika najviši državni funkcioneri, patrijarh Porfirije, crkveni velikodostojnici…

Najprestižnije priznanje – Orden Karađorđeve zvezde, ustanovljeno je 1904.

Odličje je dodeljeno posthumno reditelju Miloradu Milinkoviću i biznismenu i filantropu Miodragu Kostiću koji je kao svoju zadužbinu ostavio Palatu nauke.

