NESTVARAN PODVIG KECMANOVIĆA: Spasio dve meč lopte za drugu titulu u karijeri!

Imali smo juče predstavnike u dva finala, na dva različita turnira, učinak je polovičan, ali i jedan i drugi zaslužuju sve čestitke.

Hamad Međedović je poražen u finalu turnira u Marseju od Iga Ambera, a Miomir Kecmanović je na turniru u Delrej Biču osvojio titulu!

Njegov rival je bio španski predstavnik Alehandro Davidovič Fokina, a naš teniser je slavio sa 2:1, po setovima 3:6, 6:1 i 7:5. To je druga titula za Kecmanovića u karijeri, posle trijumfa u Kicbilu 2020. godine. Dva sata i 12 minuta je trajala njihova borba. Srpski as je do titule stigao posle spektakularnog preokreta u trećem odlučujućem setu.

Miša se suočio sa dve vezane meč lopte na svom servisu pri rezultatu 2:5 i 15:40.

Miomir Kecmanovic won the match from 2 match points down at 2-5 (15-40) after the longest rally of the match which included 21 shots, ball barely landed out from Fokina.

Also a lucky net cord for Kecmanovic facing second match point at 2-5 (30-40)pic.twitter.com/kdTBdtApnq

