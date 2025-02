ED PANČEVO: Isključenja struje za 20. februar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u četvrtak, 20. februara, bez struje će biti potrošači u Pančevu, Beloj Crkvi i Vršcu.

Pančevo:

08:00 – 09:00 – S. Miletića od Karađorđeve do S. Save, Karađorđeva 40-48.

09:30 – 10:30 – Vojvode Radomira Putnika 3, Vojvode Živojina Mišića 1, 2, 3, 4, 5, 6.

10:00 – 11:00 – Sportski centar Mladost.

12:00 – 12:30 – Kutko Petrol, Novoseljanski put deo oko pumpe i naselje oko Minesala.

13:30 – 14:00 – Ohridska 31-77 i 14-120, Prva susedna 5-29, Kudeljarski nasip 2-28 i 11-33.

Bela Crkva:

10:00 – 12:00 – Jug Bogdanova od Miletićeve do Nemanjine, Borisa Kidriča, Mišiji Breg, Mihajla Pupina od Sonje Marinković do Borisa Kidriča, Miletićeva od Lole Ribara do Borisa Kidriča, Vojske Jugoslavije od Miletićeve do Sonje Marinković.

Vršac:

08:00 – 14:00 – Zelengorska, Trg Andrije Lukića, Zmaj Jovina od Filipa Višnjića do Žive Jovanovića, Bregalnička od Filipa Višnjića do Žive Jovanovića, Filipa Višnjića 1-15, 2-6, Pop Marinkova 1-27, 2-30.

(Pančevac)

