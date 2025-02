PRVO POLUFINALE PESME ZA EVROVIZIJU: Ovih 15 izvođača večeras nastupa

Večeras počinje festival „Pesma za Evroviziju“, tokom kojeg će Srbija izabrati svog predstavnika na „Evrosongu“.

U večerašnjem prvom polufinalu bira se prvih osmoro finalista, a direktan prenos možete pratiti na našem Prvom programu. U prvom polufinalu nastupiće 15 takmičara, a najboljih osam plasiraće se u finale koje se održava u petak, 28. februara.

Večeras nastupaju:

Bojana x David – Šesto čulo

muzika: Boris Subotić

tekst: Violeta Mihajlovska, Boris Subotić

aranžman: Marko Drežnjak

Igor Simić – Ne mogu

muzika: Andreas Björkman, Adriana Pupavac, Udo Mechels

tekst: Vladimir Danilović

aranžman: Andreas Björkman, Udo Mechels, Boris Krstajić

„Vampiri“ – Tebi treba neko kao ja

muzika: Aleksandar Eraković

tekst: Aleksandar Eraković

aranžman: Aleksandar Eraković, Saša Petrov, Oliver Jovanović

Nataša Kojić – Up and Down

muzika: Nataša Kojić

tekst: Nataša Kojić

aranžman: Nataša Kojić

„Tropico“ – AI

muzika: Aleksandar Cvetković

tekst: Saša Milošević, Teodora Radovanović

aranžman: Aleksandar Cvetković

Jelena Aleen – Kameleon

muzika: Bane Opačić

tekst: Bane Opačić

aranžman: Marijo Pajić

Filarri – Meet and Greet

muzika: ANTI

tekst: ANTI

aranžman: A.N.D.R.

Kruz Roudi – Sve i odmah

muzika: Mladen Rakić, Nemanja Đorđević, Danilo Milivojević

tekst: Mladen Rakić, Nemanja Đorđević, Danilo Milivojević

aranžman: Mladen Rakić, Nemanja Đorđević, Danilo Milivojević

Milan Nikolić feat. Caka – Storia del amor

muzika: Vladimir Graić, Milan Nikolić

tekst: Milan Miletić

aranžman: Dejan Aksić

Ana & The Changes – Brinem

muzika: Ana Ćurčin

tekst: Ana Ćurčin, Ivana Butigan

aranžman: Shane Berry, Ana Ćurčin, Milan Bjelica, Goran Antović

„Iskaz“ – Trendseter

muzika: Zoran Stefanov

tekst: Zoran Stefanov

aranžman: Zoran Stefanov

„Harem Girls“ – Aladin

muzika: Nemanja Antonić

tekst: Ivan Vukajlović, Sanja Vučić, Katarina Đulić, Titta Foureira

aranžman: Nemanja Antonić

Biber – Da mi se vratiš

muzika: Rastko Aksentijević

tekst: Rastko Aksentijević

aranžman: Rastko Aksentijević, Damnjan Aksentijević, Vladan Popović

MILA – GAIA

muzika: Rap Gorilla

tekst: Rap Gorilla, Danilo Bogojević – Noir

aranžman: Rap Gorilla

Anton – U grad

muzika: Anton

tekst: Anton

aranžman: Vladimir Bogdanović

Sve takmičarske kompozicije dostupne su na Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije, kao i na RTS Planeti i drugim striming platformama.

Ovogodišnja „Pesma za Evroviziju“ biće svojevrsna art planeta – oda umetnosti sa porukom da je svaki čovek umetničko delo.

Pobednik festivala predstavljaće ove godine Srbiju na „Pesmi Evrovizije“ koja će se održati u švajcarskom gradu Bazelu od 13. do 17. maja.

Prvo polufinale PZE možete pratiti uživo na RTS1 od 21 sat.

(Pančevac/RTS)

