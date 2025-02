Pančevačko društvo pčelara ne miruje ni tokom zime

Društvo pčelara – podružnica Pančevo ove godine je imalo niz zapaženih aktivnosti, koje tokom aktuelne zimske sezone priređuje u prostorijama Mesne zajednice Strelište.

Pored edukativnih sadržaja, kao što su predavanja i tribine, ovo agilno udruženje je nedavno obeležilo i svoju krsnu slavu Sretenje Gospodnje.

Pančevački pčelari su u zimskom periodu, pored ostalih akcija, organizovali nekoliko predavanja, od kojih su tri održali prekaljeni proizvođači.

Predsednik društva Aleksandar Cvejić i njegove kolege mogli su mnogo toga da čuju od pomenutih zvučnih imena iz sveta pčelarstva.

– Naš izvršni odbor je odlučio da s početkom zimske sezone tribina u decembru pozove vrsnog stručnjaka profesora Miću Mladenovića, koji je doktorirao na Poljoprivrednom fakultetu Beogradskog univerziteta 1992. godine, a već naredne godine je izabran za docenta na predmetu pčelarstvo. Autor je preko 200 naučnih radova i četiri zaštićena patenta, a sarađuje s većinom naučnoistraživačkih i obrazovnih institucija u zemlji i inostranstvu, pa je čest gost na pčelarskim kongresima širom sveta. Rado posećuje naše udruženje i ovo mu je dosad sedmi put da drži predavanje u Pančevu, a odabrao je temu „Greške pčelara u pripremi pčela za zimu i prolećni razvoj – navodi Cvejić.

Prvi među pančevačkim pčelarima izdvaja i januarsku tribinu na temu „Godišnji rad na pčelinjaku Tomića”.

– To predavanje je održao profesionalni pčelar iz Kosjerića Goran Tomić, koji se, iako ne voli ovakav vid predstavljanja, ipak rado odazvao našem pozivu. On pčelari zajedno s porodicom oko trideset godina i dosad je više puta promenio tehnike pčelarenja dok nije došao do, kako kaže, idealne tehnologije po uzoru na one koje se primenjuju u Nemačkoj. Ističe da je tako probleme u pčelinjaku sveo na minimum, uslove prilagodio sebi i uprostio sve što može, kako bi rezultati bili na zavidnom nivou. Prema njegovim rečima, svaki odlazak u pčelinjak mora da ima rezultat, pa je plan rada veoma bitan i sam pčelar mora da ga se pridržava kako bi olakšao sebi. A za uspeh i dostizanje jakog pčelinjeg društva više puta je napomenuo da je polen pčelama na prvom mestu – rekao je predsednik pančevačke organizacije.

U sali Mesne zajednice Strelište u februaru je traženo mesto više kada je gostovao Ferid Velagić, proizvođač meda iz Tuzle (Bosna i Hercegovina).

Tom prilikom je profesionalni pčelar govorio na temu „Amaterski uzgoj matica”.

– Profesionalni pčelar Ferid Velagić je već drugu godinu pre državnog sajma pčelara u Beogradu naš gost. On je dosad već napisao četrnaest knjiga, koje se već dugo pojavljuju na sajmovima širom Evrope. Ovaj stručnjak ističe da je prethodnih trinaest napisao o tome kako treba pčelariti, a poslednja mu se zove „Kako ne treba pčelariti”. U njoj je ukazao na greške koje pčelari prave u radu s košnicama. Velagić u Tuzli ima tri pčelinjaka na različitim lokacijama i u jednom sakuplja matični mleč, a tada, kako naglašava Ferid, pčelar mora da bude u pčelinjaku u minut kako bi dobio pravi proizvod. U drugom pčelinjaku sprema košnice za proizvodnju meda, a u trećem proizvodi matice, gde, kako kaže, glavnu ulogu nemaju matice, već muška pčela trut od koje i zavisi genetika budućih pčela – kaže Cvejić.

Pančevački pčelari su se na istom mestu sakupili i u subotu, 15. februara,

kako bi obeležili slavu udruženja.

– Predivan slavski kolač, žito i vino pripremio je kum slave Milorad Markov, a kumstvo za iduću godinu predao je blagajniku udruženja Nenadu Padežaninu. Sveštenici Borislav i Steva lomili su kolač i ukazali pčelarima na važnost slave – navodi Cvejić.

Predsednik pčelarskog udruženja je nakon toga zahvalio prisutnim članovima na tome što su svojim dolaskom uveličali slavlje i poželeo im prijatan ručak, koji su uveselili i tamburaši Dragan Đorđević i Nikola Pantelić.

Gosti na slavi su bili i pčelari iz komšijskih društava iz Omoljice, Starčeva i Dolova, kao i predstavnici bratskog udruženja iz Kamenova kod Petrovca na Mlavi.

(Pančevac/J. Filipović)

