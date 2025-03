VUJIĆ: Evo šta je biljkama u rasadnicima neophodno za razvoj biljaka preko zime

Tokom zimskih meseci vlasnici rasadnika moraju da omoguće optimalne uslove za biljke, za njihov rast i razvoj. Zato se od oktobra do kraja marta greju i provetravaju plastenici, a biljke se zalivaju i prehranjuju.

Cvećari zimski period godine koriste pre svega za sadnju biljaka, ali se pripremaju i za praznike koji stižu već u martu kada je povećana potražnja za cvećem. Kako je važno da biljke dobro rastu i razvijaju se treba im obezbediti optimelne uslove za napredak. Prema rečima Igora Vujića, vlasnika rasandika u Opovu, on greje svoje plastenike sve do kraja marta.

– Mi krenemo da grejemo plastenik još u oktobru kako bi biljke koje imamo tada, a i posle preko zime održavali. Ta grejna sezona traje do kraja marta. Osim što zagrevamo plastenika moramo da ih i provetravamo, to radimo tokom dana. Sve to – nam oduzima puno vremena, sama ta priprema goriva, zavisi ko šta koristi, mi potrošimo 60 tona uglja za jednu grejnu sezonu, naglašava on.

Različite biljke zahtevaju i različitu temperaturu koja im omogućava da rastu, naročito kada su noćne temperature ispod nule.

– Ovde je optimalna temperatura 12, 13 stepeni, pa i 14 ponekad, u plastenicima gde su semena temperature su preko 20 stepeni. Za Božićnu zvezdu koja se gaji u decembru optimalna temperature je 16 stepeni, kaže Igor Vujić.

I pred toga što tokom zimskih meseci biljke za svoj rast zahtevaju da im bude toplo, neophodno ih je zalivati i prehranjivati.

– Zalivaju se biljke svakodnevno, to tokom zime nije toliko intenzivno. Prihranjuju se, zato imamo tokom 8. Marta ciklamu u cvetu, jer mi primenjujemo sve agrotehničke mere kako treba, ističe Vujić.

Zahvaljujujći idealnim uslovima koji vlasnici rasadnika obezbeđuju za svoje cveće, već za 8. Mart cvećare i pijace prepune su idealnih poklna za sve dame, kojem se one uvek najviše obraduju.

(Pančevac/RTV Pančevo)

