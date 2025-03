KK MLADOST: Tri medalje na Balkanskom prvenstvu

Karate federacija Balkana organizovala je Balkansko prvenstvo za seniore i veterane u Budvi, a Karate klub Mladost je na prvensvu imao tri takmičara u konkurenciji veterana, koje je u mečevima vodio trener Makitan Tihomir. Naši veterani su osvojili tri medalje, dve srebrne i jednu bronzanu.

Snežana Marković je osvojila drugo mesto u kategoriji kate za veteranke,

plus 45 godina. Dejan Medan, drugo mesto u borbama za veterane, plus 45 godina.

Đorđije Smiljanić, treće mesto u borbama za veterane, plus 45 godina.

Dejan Medan je osvojio i peto mesto u kategoriji kate za veterane plus 45

godina.

– Kao trener, veoma sam zadovoljan, prvenstveno radom i zalaganjem naših takmičara. Ostavili su srce na tatamiju, a rezultat je izvanredan, rekao je trenner Tihomir Makitan i dodao:

– Mi, karate klub Mladost smo u Srbiji poznati po grupi za odrasle, gde vežbaju karatisti veterani, ali i oni koji žele da se karateom i samoodbranom bave rekreativno. Vežbamo redovno, najmlađi polaznik ima 23 godine, a najstariji 67. Ujedno sa karateom vežbamo i tehnike samoodbrane, za dame i muškarce, a takođe radimo na kondiciji i fizičkoj pripremi polaznika. Pored redovnih treninga polaznici se veoma rado druže u svom slobodnom vremenu i stvorena je jedna zdrava sportska atmosfera.

Oko 320 najboljih seniora i veterana iz 12 balkanskih država takmičilo se u katama i borbama u pojedianačnim i ekipnim mečevima. Prvo mesto u ukupnom plasmanu zauzela je reprezentacija Turske, druga je bila Crna Gora, a treće mesto Srbija.

(Pančevac)

