Faršanga u Skorenovcu: Defile više od 40 učesnika i tradicionalni maskennbal

U Skorenovcu je povodom “Faršanga“ odnosno poklada, priređen tradicionalni maskenbal. Skorenovačko Kulturno-umetničko društvo „Salmasal“ ovaj događaj organizovalo je u saradnji sa Mesnom zajednicom.

Više od 40 učesnika prodefilovalo je kroz centar Skorenovca povodom „Faršanga“, odnosno poklada. Na tradicionalnom maskenbalu mogli su se videti različiti kostimi, svaki interesantan na svoj način. Najkreativnije obučeni mališani dobili su poklone, a svi učesnici i gosti uživali su u krofnama i toplom čaju. Prema tradiciji, na ovoj manifestaciji Predsednica KUD-a „Salmasal“ Mariji Ključ je simbolično predala podpredsednica Saveta MZ, Aleksandra Šorban.

U Vojvodini se „poklade“, u narodu poznate kao „maškare“, tradicionalno obeležavaju kako bi oterali zimu i prizvali proleće. Praznik je početkom februara i traje sve do Pepelnice, odnosno do početka velikog posta uoči Uskrsa. Pepelnica će ove godine početi 22. februara i slavi se 40 dana pre Uskrsa. U vreme od Pepelnice do Uskrsa ne mogu se održavati svečana venčanja.

Pokladna sezona (mađ. farsang/ faršang) počinje na Tri kralja, 6. januara i traje do Pepelne srede, tj. do početka velikog posta uoči Uskrsa.

Post počinje 40 dana (u sredu) pre uskršnje nedelje, ove godine je to 3. mart.

Koreni Faršanga (poklada) su predhrišćanski. Reč je o običaju kojim se slavio kult Sunca i nastupanje proleća, tj. borba između zime i proleća. U XVI-XVII veku je bio i zabranjivan od strane hrišćanskih moralista, jer je to doba neobuzdanog uživanja u hrani i piću, kao i karnevala.

