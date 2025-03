Vučić: Uradimo put Padina-Samoš, pa Padina-Kovačica

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u okviru posete Južnobanatskom okrugu stigao je u Kovačicu. Nakon što je obišao spomen kuću slikara Martina Jonaša u Kovačici, posetu je nastavio razgovorom s građanima u Domu kulture.

Predsednik u Domu kulture “3. oktobar“ razgovara sa građanima

Žakić Milan iz Idvora bio je u vojsci sa predsednikom Vučićem.

– Bio je bolji vojnik od mene, disciplinovaniji – rekao je predsednik.

– Manjina maltretira nas većinu. To je izraženije u gradovima, nego u selu. Izađe njih dvadesetak. To su obično ljudi koji su vrlo malo radili u životu ili su bogati koji ne moraju da rade, mogu da blokiraju non-stop. Skupi se njih 20… Da li će i kada će država da, uđemo u zakonske okvire, i rešimo to

– Mi u Idvoru, vlada bela kuga, stanovništvo je sve starije, ima penzionera. Bio bi nam potreban bankomat. Dolaze do opštine ljudi, podižu pare, a nemamo bankomat u Idvoru. Pohvala za Miloša Vučevića, moralan, pametan, vredan, pošten, u pravom smislu čovek. On hoće da reši probleme, tu je kao naša desna ruka. Moram da kažem za gospođu Brnabić da nisam imao simpatije kada je dolazila, ali sada vidim da je to jaka, energična i prava žena.

– Biće Milane bankomat. Rešićemo to. Hvala Milane. Kada sam predložio Anu Brnabić, svi su mi skakali po glavi, svi znaju posao bolje od mene. Svi su rekli tada gde si baš nju našao. Sad, da dođem na bilo koji stranački odbor i da kažem da sklonimo Anu, gledali bi me kao ludaka. Ana se bori bolje od 90 odsto muškaraca, hrabrije i snažnije. U svakoj stranci ima kukolja, a ponosan sam što sam član najveće i najbolje stranke – rekao je predsednik.

Semafor na raskrsnici

Đuro Farkaš, vlasnik auto-škole u Kovačici, a imao je pitanje za predsednika u vezi puteva.

– Posao ide. Nismo dizali cene, imamo oko 100 polaznika godišnje – rekao je ovaj meštanin koji je imao predloge za semafor na prometnoj raskrsnici u Kovačici.

Farkaš je rekao da je semafor bolje rešenje od kružnog toga.

– Za kružni tok, ne znam koliko je dobro rešenje, kamioni i šleperi, mnogo vozila dolazi tu. Ne bi bio neko rešenje, semafor je bolji.

Predsednik je saslušao stručnjaka i rekao da će se ovaj problem rešiti, najverovatnije do kraja marta.

– Skupili se, zvižde, trube, ne znam što sebe muče toliko. Nisu imali časove muzičkog kad su bili mladi. Nemojte da pištite, dođite pitajte, kažite, uvredite, uđite u salu. Plašim se da neće jer im je pištanje postao omiljeni sport. Ne sikirajte se ljudi, neće oni ništa, oni vole samo da pište. Damama srećan praznik – rekao je predsednik.

– Ovde ima mnogo problema sa putnom infrastrukturom i taj glavni pravac prema Padini i Samošu ukupnih 24 kilometra, 12 kilometara Kovačica-Padina i 12 kilometara Padina-Samoš, Padina-Samoš je čini mi se u mnogo gorem stanju, Petre, ako se ne varam, mnogo gorem stanju, tako da tih 12 kilometara bi trebalo odmah. Majo, vi izdvojite milion evra, mi ćemo ostalo da vidimo za to da uradimo Padina-Samoš da ljudi budi zadovoljniji, a onda da vidimo da malo po malo rešavamo sve probleme na putu Padina-Kovačica. Ja ne znam ko bi ovde to mogao da radi, ali da brzo i kvalitetno uradi, ali pogledajte ko to može da bude- rekao je predsednik.

Alimentacioni fond

– Juče smo veliku ideju najavili i pre toga smo važnu stvar uradili za mlade ljude. Stambeni krediti za mlade su velika stvar. Ko želi kuću, stan, ima do 35 godina, dok ne napunite 36 godina, imate pravo da to dobijete pod povoljnim uslovima. Time se osamostaljuju, da mlade devojke mogu da steknu samostalnost, da se mladi odvoje od roditelja. Alimentacioni fond je izvandredna ideja, kad muškarac, kad se razvedu, i neće da plaća alimentaciju, nego bi voleo da se tužaka po sudovima, da ne da ženi, e onda država odmah to ženi daje, preuzima na sebe da plaća alimentaciju, a onda država goni neodgovrnog muškarca i od njega će da naplati. Sudiće se sa državom, a žena ima pare odmah. Mislim da je to stvarna čestitka ženama za 8. mart. To i nas treba da zabrine, da li se mi muškarci dobro odnosimo prema ženama i deci, a to moramo da radimo.

– Ovde ima problema sa infrastrukturom – rekao je predsednik i najavio nova ulaganja, a potom građanima prepustio reč.

Stojanović Suzana, meštanka Debeljače, samohrana je majka studentkinje četvrte godine defektologije u Beogradu.

– Zabrinuta sam za ovu godinu, da li će nastava da se nastavi, kako će to sve da se nadoknadi? Ona je četiri godine na budžetu, ako izgubi godinu ja kao samohrana majka neću moći to da izfinansiram. Ona je isto zabrinuta, kako će da nadoknadi. Da bi misli skrenula, počela je da radi u Debeljači.

– Ne znam šta da vam odgovorim. Da kažem biće sve u redu, nisam siguran. Oni su mislili da ih lažemo ili da ćemo da se uplašimo jer će neko da pišti, pa su mislili da ćemo da im dajemo punu platu a nisu radili. Kad se nalazite u državi, o svim građanima morate da vodite računa. Možete da dobijete onoliko koliko ste radili i zaradili. Mislili su da će da dobiju punu platu, a u učionicu nisu ušli. Kada im se dogodilo da nisu primili pune plate, a primiće i biće nadoknađeno kada budu nadoknadili časove. Našli su se u čudu, umislili su da imaju pravo na sve.

Najveći problem je ovo oko budžeta, lepo je što je počela da radi, ali ne sme da pomisli da ne završi. Da li će biti u redu za godinu ili ne, ne mogu da kažem, to nije mojom krivicom. Misle da mogu da nateraju studente koji hoće da uče, da se bune. Ne može niko. Ti ljudi znaju da će da izgube godinu. Ne znam šta će biti, sva su prava studenata koji žele da uče pogažena, i ustavna, pravo na obrazovanje, rad, pravo na slobodu kretanja. Krše to svakog dana, blokiraju puteve, misle da imaju prava da zaustave druge ljude da misle. To je ludilo koje traje ali snaga i dejstvo polako propadaju i biće sve manje. Umesto o tome da brinu rektori i dekani, oni se posakrivali u mišije rupe.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je dvodnevnu posetu Južnobanatskom i Podunavskom okrugu obilaskom spomen kuće slikara Martina Jonaša u Kovačici.

U poseti sa Vučićem je i ministar kulture Nikola Selaković.

Ta spomen kuća otvorena je za posetioce od maja 2014. godine.

U Jonašovoj zaovstavštini ostalo je oko 150 njegovih slika, ali i drugih autora koje je otkupljivao i čuvao. Spomen kuća funkcioniše pod ingerencijom nacionalne Galerije naivne umetnosti.

