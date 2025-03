VUČIĆ U SMEDEREVU: Pobediće Srbija! Do konačne pobede!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u okviru posete Južnobanatskom okrugu, na kraju prvog dana stigao je sportsku salu u Smederevu, gde će se obratiti građanima.

Skup u sportskoj sali u Smederevu počeo je intoniranjem državne himne. U hali je veliki broj ljudi koji nose srpske zastave i majice sa natpisom „Živi Gavrilo, za budućnost Srbije“. Istaknuti su i transparenti „Smederevo je uz Vučića „, „Imamo jednu zemlju – Srbiju nju moramo da čuvamo „.

Saopštio je da je uhapšen napadač na ministra kulture Nikolu Selakovića.- Uhapsili smo tu barabu – rekao je Vučić. Kaže da će u Srbiji batinaši u zatvor. – Napadač je zaposlen u jednoj Šolakovoj firmi koje pripadaju Junajted grupu – rekao je on.

Predsednik Srbije pozdravio je okupljene na početku govora i zahvalio im se što su došli.

– Danima su ovi u Smederevu najavljivali kako ne smem da dođem. Pitao sam se ko su ti ljudi i zašto to rade. Ako ima jedno mesto na svetu u kojem bih uvek morao da budem dobrodošao, to jeste Smederevo. Onda sam video da su pozivali ljude iz Plane, Palanke, Kovina da me spreče da nekako dođem do vas. Sad sam video da njih 250 pište li pište. Svaki dan pište. Imaju li neka pametnija posla osim da pište po ceo dan? Zamislite nas da mi sprečavamo njihove skupove! – rekao je Vučić.

Ističe da su poslednjih nekoliko dana krenuli u ogoljeno nasilje, podećajući na incidente u parlamentu.

– Naročito imaju pik na žene – kazao je on.

Kaže da i da su unosili noževe u Gradsku skupštinu, tukli obezbeđenje…

– I kada mislite da ste videli sav užas, da neko u skupštini baca bombe, gađa žene topovskim udarima, a okrene glavu u drugu stranu, a onda vidite dan kasnije da unose noževe, tuku obezbeđenje, napadaju svakoga. Znam da su ti političari frustrirani što 13 godina ne mogu ništa, a mnogo para imaju – kazao je on.

Podsetio je i na napad blokadera na studente koji žele da uče.

– Krivi su nekome samo što su studenti i što nikog neće da blokiraju. Jedino što hoće jeste da uče. Već tri dana ih svakodnevno napadaju i to maltretiranje traje 24 sata i svaki put su govorili da neće na Predseništvo jer nisam nadležan, a sad svaki dan prolaze pored mene, ali ne zbog mene nego zbog njih. Sinoć su pokušali da ih oteraju sa tog mesta. Primenjuju najbrutalnije nasilje protiv naše dece samo zato što drugačije misle. Oni tako doživljavaju demokratiju – rekao je Vučić.

Najavio je izgradnje bolnice u Smederevu.