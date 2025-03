Vučić u Vršcu: Obilazak kompanije Celanova agro

Predsednik Vučić nešto pre 13.30 časova stigao je u Vršac gde obilazi kompaniju Celanova agro D.o.o. Vučića su dočekali gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović i vlasnik Milan Popović, kao i direktor Zoran Marjanović. Sa Vučićem u obilasku su i ministar poljoprivrede Aleksandar Martinović, ministarka privrede Adrijana Mesarović i predsednica Pokrajinske Vlade Maja Gojković.

Kompanija Celanova agro osnovana je 2011., a u svet voćarstva ulazi 2017. godine, sa ciljem da postane vodeći regionalni dobavljač jabuka visokog kvaliteta.

Ako hoćeš da širiš opremu, novu halu, možeš da računaš na subvencije – rekao je predsendik domaćinu.

– 100 hektara imamo, i mislim da ćemo za koju godinu da imamo jako kvalitetnu jabuku. Zbog cene nema smisla da sadimo – rekao je domaćin.

Šta treba još da se uradi za Vršac?

– Da budemo deo EXPA, to bi za nas bila veoma velika stvar. To bi pomoglo, imamo i dva hotela u gradu, to bi bila velika stvar, da se podrži biznis.

– Imamo vinski turizma, vinare, manastir, da izgradnjom puteva omogućimo investitorima da grade hotele, da privučemo turiste – rekli su domaćini.

Gradskoj bolnici je potrebna rekonstrukcija. Predsednik je rekao da će država dati 20 miliona.

– Čekamo sredstva, to bi nam mnogo značilo.

