ANGELINA TOPIĆ ODBRANILA EVROPSKO SREBRO: Srpska atletičarka skočila 1.95m

Angelina Topić, srpska skakačica u vis, prošlogodišnja vicešampionka Evrope iz Rima, ponovo je osvojila evropsko srebro, i to posle dramatičnog finala dvoranskog kontinentalnog prvenstva u Apeldornu.

Iako druga najmlađa učesnica završnih borbi za odličja (Topićeva je na svet došla 26. jula 2005. godine, a mlađa od nje je samo bila Mađarica Lilijana Batori – rođena 14.03.2007.), Angelina je i ranije uspevala da se izvrsno nosi sa elitnom konkurencijom. A i danas je.

Naravno, u ovoj sportskoj discplini neprikosnovena je bila i ostala šampionka sveta i vlasnica svetskog rekorda, Ukrajinka Jaroslava Mahučik, ali – mladoj Srpkinji niko nije mogao da zabrani da sanja o novom podvigu. Na kraju ga je i ostvarila, preskočivši do 1,89 metra sve iz prvog pokušaja, potom 1,92 i 1,95 iz drugih. To joj je, ispostavilo se, bilo dovoljno za odbranu vicešampionske titule, jer je osim Mahučikove konkurencija do tada ispala.

Pred Angelinom je tek budućnost i nadamo se još obaranja rekorda i osvajanja medalja. A ko će joj biti konkurencija? Možda baš buduća konkurencija odrasta takođe u porodici Topić – i njena sestra Sofija je takođe atletičarka. I to uspešna.

(Pančevac/Nportal)

