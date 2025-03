DEBELJAČA: Radovi na ispiranju vodovodnih cevi

U Debeljači su počeli radovi na ispiranju vodovodnih cevi. JKP “4. oktobar” će ove radove sprovoditi do 14. marta sa ciljem boljeg kvaliteta vode.

Zarad boljeg vodosnabdevanja i kvaliteta vode, Javno komunalno preduzeće „4. oktobar“ iz Debeljače će u periodu od 10. do 14. marta sprovesti akciju ispiranja vodovodnih cevi. Detalje akcije ispričao je Stevan Lazički, direktork JKP iz Debeljače.

– Da napomenem, radićemo ispiranje preko noći tačnije od 22 do 5 čaosva ujutru. Radiće se kvartalno ispiranje, tačnije podelićemo Debeljaču u 4 reona pa ćemo tako lakše raditi. Počev od prvog reona, to će biti od ulice Jožeč Atila do ulice Đure Đakovića. Zadnji reon je u Železničkoj ulici. Apelijem na građane da budu srpljivi. Voda će se zamutiti u tom periodu. Cilj akcije je da se cevi ispiru da bi voda bila bistrija i zdravija za korišćenje. Dobili smo pozive od sugrađana da se voda zamućuje i zato smo obilazili ta domaćinstva da ustanovimo tu stvar.

Lazički apeluje na stanovnike Debeljače da obavezno u naredonom periodu očiste i svoje bojlere.

– Apelujem da građane da očiste bojlere koji nisu skoro očišćeni. Imali smo slučaj da smo otisli i da je voda bila čudna, i došli smo do zaključka da bojleri nisu bili godinama očišćeni. Tu ne možemo da imamo zdravu vodu. Voda će se ispuštati iz hidranata. Apelujem i na dame da ne peru beli veš dok traje ispiranje cevi.

Radnici u JKP „4. oktobar“ stoje na raspolaganju svim građanima Debeljače za sve informacije ili pomoć, istakao je Stevan Lazički.

(Pančevac/RTV Pančevo)

