IDVOR: Pomen i dodela nagrada povodom godišnjice smrti Mihajla Pupina

U Narodnom domu u Idvoru održan je parastos povodom godišnjice smrti Mihajla Pupina i dodeljene su nagrade po konkursu „Mihajlo Idvorski Pupin – naučnik, rodoljub i humanista“. Vence na spomenik Mihajlu Pupinu položili su ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević Stamenkovski, predstavnici opštine Kovačica, predstavnici udruženja kao i učenici osnovne škole iz Idvora.

Milica Đurđević Stamenkovski istakla je da Pupin predstavlja jedan od najuzvišenijih primera srpskog patriotizma, čija su lična požrtvovanost i diplomatski napori ostavili dubok i trajan pečat na budućnost Srbije.

– Mihajlo Pupin pored svega što je dostigao kao naučnik nije zaboravio svoje korene, svoh zavičaj, i njegovo srednje ime je ime mesta u kojem se rodio. Bio je veliki patriota, iskusni diplomata, neko ko je uvek pomagao Srbiji gde god se nalazio, učestvovao u diplomatskim misijama, trudio se da proširi svoje krajeve, da sačuva Banat i da sačuva ugled Srbije i svog naroda u celom svetu, istakla je ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević Stamenkovski

Ivan Bošnjak, državni sekretar u ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i počasni građanin Idvora, istakao je da je Pupin najbolji primer kako se čuva identitet i spaja na najbolji način sa svetskim političkim i naučnim kretanjima.

– Za mene je posebna čast što sam danas ovde da se još jednom podsetimo na lik i delo velikana iz Banatske ravnice koji proslavio ime svoga naroda ne zaboravljajući svoj rodni kraj ali ni da nama ostavi pravi primer kako se i na koji način voli i poptuje otadžbina, ali kako treba da se voli i nova otadžbina, odnosno mesto gde se opredeli da se razvija i u nauci i u ekonomiji. U čast Pupina održana je i svečana akademija na kojoj će mladim talentima biti dodeljene nagrade za napisane radove i time ćemo otvoriti nocu sezonu rada sa mladim talentima u okviru muzeja i njegove fondacije, rekao je Ivan Bošnjak, državni sekretar u ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i počasni građanin Idvora.

Opština Kovačica svake godine raspisuje i finansira konkurs za sve malde ljude koji imaju nešto da doprinesu našoj zajednici, kako je to Mihajlo Pupin učinio ne samo za Idvor i Srbiju nego za ceo sve, istakao je Petar Višnjički, predsednik opštine Kovačica.

– Na taj način postičemo mlade talented a se izraze kroz literarno-likovni konkurs, da ostave jedan trag, da možemo na taj način da i mi evidentiramo nove stvari koje su potrebne u opštini kako bi još više pomogli, izašli u susret i da njihovi talenti ostanu upamćeni i da, ja se nadam u narednim periodu, iznedrimo još nekog Pupina, ili bar slično ime koje će predstaviti Idvor ali i našu opštinu, rekao je Petar Višnjički.

Dr Dragoljub Cucić, direktor Regionalnog centra za talente “Mihajlo Pupin” je istakao “neizbrisiv doprinos Mihajla Pupina nauci i Univerzitetu Kolumbija, kao i njegov istorijski doprinos dobrobiti srpskog naroda“.

– Likovne konkurse gde šire to znanje o Mihajlu Pupinu koje je godinama bilo sklonjeno sa strane. Dobro je da se ovde dovodi mladost jer Mihajlo Pupin je jedan od najvažnijih svetionika ove države, objasnio je dr Cucić.

U Idvoru o Pupinu uvek pričaju kao o onom dalekom rođaku koji je odavde otišao pravo u legendu, a za banatske seljake učinio da se osete kao deo velikog sveta.

– O Mihajlu Pupinu se dosta toga otkriva, radi se stalno na tome ali njegovo delo je toliko veliko da uvek saznajemo nešto novo čak i kada pomislimo da smo skoro sve otkrili vidimo da isplivaju nove informacije. Najsvežije jeste vezano za njegov život u Norfalku. Uspeli smo posredstvom dr Cucića i naše drage saradnice iz Ljubljane, Jelene Prodanović, da stupimo u kontakt sa ljudima iz Norfalka koji s nam rekli da tamo i dalje pominju Pupina. Norfolk je mesto gde je Mihajlo Pupin živeo dok je bio u SAD-u. Nakon smrti supruge on je izgradio jedno imanje tamo. On je i tamo izgradio puteve, pomagao izgradnji crkve a sama činjenica da ga je i 90 godina kasnije spominju, dovoljno govori o tome koliko je on brinuo i o tom mestu, rekao je Svetislav Zakić.

Svoj put od Idvora do SAD i Kolumbija univerziteta, Pupin je opisao u delu „Od pašnjaka do naučenjaka“, za koju je 1920. nagrađen najvišim američkim književnim priznanjem, Pulicerovom nagradom. Pupinove reči iz perioda Prvog svetskog rata: “Ako propadne Srbija, neka propadnem i ja“ upisane su “zlatnim slovima u istoriju srpskog patriotizma“.

(Pančevac/RTV Pančevo)

