KRAJ ĆE BITI DO 15. APRILA: Vučić otkrio šta opozicija sprema u narednim danima!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je bio gost TV Pink, obratio se građanima Srbije i pozao ih na skup ili 28. marta ili 4. aprila.

– Nije važno da li će nas biti 1.000, 2.000 ili 5.000. Izaćićemo sa najprogresivnijim idejama za srpski narod i državu

Odmah na početku intervjua govorio je o novom napadu na studente koji žele da uče u Pionirskom parku.

– Da, čuo sam o novom napadu. Reč je o jednom poveku iz Šapca, koji je valjda pesnicama udario dva studenta. Napadi su svakodnevni – rekao je predsednik.

On je dodao da je sve ovo plan obojene revolucije i da ne može da veruje šta su neki ljudi sebi dali za pravo.

– Napao ih je mladić iz Šapca, pesnicom je udario dvojicu mladića, imao je nož kod sebe. Ti napadi su celodnevni, svakodnevni, ne nailaze na osudu jednog dela javnosti, ali i jednom drugom, uplašenom delu javnosti je teško da o tome govori. Neki čovek je danas ušao u Pionirski park udario pesnicom Miloša, pa prskao biber sprej. Pa šta ti radiš tamo? Meseci terora, ja nemam problem da to nazovem pravim imenom. Ne plašim se blokada, maltretiranja, pošto sam ja nenadležan, pa ne mogu na mene da udare, pa će valjda zato da idu da blokiraju televizije privatne, ne znam samo u kojoj zemlji je to dozvoljeno. Izloženi smo teroru. Zemlja je pokazala određene slabosti, ali napadnuti smo spolja obojenom revolucijom. Prvo smo imali nezadovoljstvo, pa bes političkih stranaka, a tek o dece,bra kreću blokade, sprovođenje u delo obojene revolucije. Pokrenuli su u Budimpešti iste slike kao kod nas, te slike pokazuju da je to sve organizovano šprotiv više slobodarskih lidera – rekao je Vučić.

On je dodao da se obojena revolucija sprema na 5 nivoa.

– Pod 1. Ja ću vam navesti jedan primer, CRTA je ranije imala drugi naziv, u tom periodu je dobila oko 600 hiljada evra, a u zadnjih 6 goina oko 16 miliona evra. Da se zapitate zašto. Njih najviše finansiraju Šveđani. Takođe, imate i građanske incijative kao USAID, i one su dobile oko 19 miliona. Ono što je interesantno, agencija nevladina TRAG je oirgabnizovala i pravila nove organizacije u pojedinim opštinama. Zajednčko CRTi i TRAGu je kriminal, i recimo pranje para od taksista, ali tek će se time baviti nadležni organi. Koliko smo puta govorili o našoj zemlji i da su kladionice zlo. Da li ste čuli da postoji kaldionica koja će dati građanskim inicijativama desetine miliona. Da li ste ikada čuli za to? Reč je o Sokerbetu, a i oni imaju svog taksistu.

Predsednik Srbije Aleksanar Vučić kazao je danas da profesori na fakultetima „koji ništa ne rade“ neće dobiti platu i da je država odlučila da u budućnosti „neće da nagrađuje neradnike“. „Profesori na fakultetima koji ništa ne rade, osim što učestvuju u blokadama, dobiće krompir. Sutra mislim da se isplaćuje ovaj deo za njih. Dobiće ništa. U milionima domova u Srbiji je sada nastupila radost. Ljudi neće da ih neko pljačka“, kazao je Vučić gostujući na televiziji Pink. ; Po njegovim rečima, država neće da nagrađuje neradnike kako bi ih odobrovoljila, već će im se suprodstaviti. ; Kazao je da će neko morati da odgovara za to što će mnogi studenti izgubiti godinu.

Predsednik je istakao da se danima šire laži sruštvenim mrežama o navodnom napadu na protestu u subotu.

– U subotu su plasirali strašnu laž da je policija krostila zvučni top. Kada smo raskirnkali tu laž, oni su posle dva dana izašli i rekli, e ipak nije to nego vorteks, kada smo dokazali da nemamo nijedno to oružje o kojem oni pričaju, onda se ućutali. Eto, dakle njihovo plasiranje je zanosvano samo na lažima.

– Pod 2. Naći medijske grupe za pritisak, napraviti što više platformi, a najpre centralnu platformu koju će voditi na primer kriminalac Šolak.

– Pod 3. Da nateraju različite faktore da izađu na izbore. Uz veliku podršku Brisela dali su sve od sebe tamo gde su imali lokalne samouprave, obezbedi podrška tim samouprava i da se na različite načine ulazi u sve sfere života. Otvorena vrata, USAID itd., organizovali seminare, pravili svoju mrežu tužilaca, administrativnog osoblja i sudija. Administrativna mreža lojalna nekoj drugoj zemlji.

– Pod 4. Crni labud, bezbroj laži i izmišljotina na dnevnom nivou. Imate takozvano pumpanje, da sve činite ir adite protiv te zemlje. Kao u Hong Kongu. Ta operacija je imala kondi naziv voda. Voda zato što ne možete da uhvatite nikoga, čim pokažete lice, imate ljude kojima se dopada ili ne dopada.

– Napisaći knjigu koja se zove „Kako sam pobedio obojenu revoluciju“ ili „Teror od do“, videćemo samo kad će se završiti. Nikakvog Vortexa nije bilo, nikakvog zvučnog topa. Kažu pa nije to lako dokazati, taj zvučni top je kamion na kom imate tu zvučnu spravu, to je bar morao neko da snimi. Niste ćoravi, morao je to neko da vidi.

O napadu na Miloša Pavlovića

– Taj koji ga je napao je uzeo od države 300.000 vra od preduzeća da li ne čuje dobro ili tako nešto. On je ušao danas u šator i udario ga. Šta ćeš ti u šatoru? Pa još pored toga što upada sa sobom nosi i biber sprej. Dakle, uvek najbogatiji napadaju. Milioš Pavlović je divan momak, jedan od najpopularnijih u zemlji trenutno.

– Jašete traktore za potrebe TV snimanja, sve što je vama dozvoljeno drugima nije, uništiti, ubiti, proterati, ali časni ostaju oni koji se tome suprotstave. Teroru i pokušaju okupacije. I to ću činiti dok sam živ, bio na ovom ili onom mestu. Zamislite blokadu RTS sa svim svojim platformama. Mi nećemo da ugrožavamo radnike RTS i njihovo pravo da lažu i obmanjuju javnost, kao što to rade i ovi iz N1, ali ovi imaju veću odgovornost. Naše je da im govorimo istinu i miroljubivo im se suprotstavimo. Od subote pravimo sastanak malog inicijativnog odbora za pokret. Videćete neke ljude koje nikada niste videli. Tada krećemo sa tim da sa narodom krećemo da gradimo pokret i izaberemo ime i formiramo 28. juna. Imaćemo mali skup. Imaćemo prvu promociju pokreta sa osnivačkim timom ili 28. marta ili 4. aprila.

Laži o broju učesnika

Ističe da se u pokretu zauzima veći prostor nego kad se stoji i da se to koristi na protestima.- Oni vam isti prostor koji pokazuju popune sa desetorstruko manje ljudi nego da stoje – kazao je on.

Ističe da je bilo na protestu u subotu manje od 107.000 ljudi, ali više nego 88.000.

– Srbija je izgubila mnogo sa ovim što rade, sprovode teror, profesori, nastavnici, političke partije, pojedinci. Ostaće upamćeni kao dani i nedelje terora u Srbiji, svi ekonomski brojevi padaju, oni svi traže plate i ne pitaju se kako neko to može da obezebdi u ovim uslovima. Sad će ovi profesori i nastavnici dobiti ništa, u milionima domova je nastupila radost. Neće da budu nagrađeni oni koji pljačkaju državu i ne rade ništa. Suprotstavićemo se na svakom mestu. Neko će morati da odgovara za sve ovo. Mnogo ih ima. Deci treba progledati kroz prste. A njima? Samo se pitam kako će da im progledaju kroz prste i kako će to da objasne narodu.

– Što se tiče napada u Obrenovcu, završiće svi iza rešetaka. Noćas su u pola 3 organizovali prepad, pa onda kažu da im je policija uzvratila. Pa šta imaš toi da stavljaš lisice na kapije, da zauzimaš ljudima prostor gde hoće da rade. Ko ste bre vi? Strašno nasilje policije… a pendrek nije podigla. Sva ta lica će doživeti to da će blokadere ljudi početi da blokiraju, jer su siti svega. I šta ćemo onda da radimo? Kada se skupi 1000 ili 2000 ljudi i blokira 200 blokadera. Šta će onda policija da radi?

– Moja procena je da je kraj do 15. aprila. Nakana političkih partija je da se sastaju u naredna dva dana, da kažu da su sve opozicione stranke odlučile da uđu u vlast pa da traže studentima da ih spoje sa studentima da podrže prelaznu vladu. Onda će tu biti previranja, jer ima tu onih koji to neće jer se time gubi obraz, čast. Onda će probati to da izguraju. Probaće da prave skup na taj dan kad bude zakazan skupština, pa će probati da izaberu vladu. Onda moraju da formiraju plenume, zborove, izmšljena tela, ali to se ništa neće ostvariti. Ludilu nema kraja.

– Ovi što su učestvovali u jurnjavi, više neće nikoga. Mislili su da upadaju na institucije, na RTS, a evo produžiše godišnje odmore u Hrvatskoj, a neki i u Sloveniji. A neki već jedu „rizi-bizi“ – rekao je za one koji su planirali državni udar u Srbiji.

Predsednik se osvrnuo i na podršku koju ovi protesti imaju od pojedinih zemalja iz regiona, prvenstveno Hrvatske.

– Ta patološka mržnja. Ja ih razumem, jer sam ja čovek koga jedino ne žele za predsednika države. To su sve već imali, čoveka koji im se izvinjavao, koji je ustajao uz Severine, koji nije obeležavao „Oluju“, govorim o Borisu Tadiću naravno. Danas je na čelu Srbije čovek za kojeg ne mogu da kažu da je učestvovao u agresiju u njihovoj zemlji, a spalili su mnogo kuća Vučića, u II svetskom ratu ste sedmoricu ubili hladnokrvno i baš vas briga za sve to. Zato ovolika mržnja. Ja nisam go, ali ne bi bila naročito lepa slika. A vi i goli i obučeni uvek je slika odvratna. Slika mržnje prema Srbiji, mi toliko mržžnje ne pokažemo ni za godinu dana koliko oni samo u jednom danu. I to sve pokazuje ko ima problem i ko se plaši napretka. Vladika Sergej iz Manastira Rmanj je rekao „dokle god oni razapinju Vučića, ja znam da Vučić radi najbolji posao za moj narod i zemlju, ja sam ponosan“. Možete onda da zamislite koiko je srećan moj tata. Moj otac je posmrče, rođen je što je bio u stomaku majčinom, onda su svi proterani za Srbiju, smstali ih na voz do Zemuna preko NDH, pa ih preuzimali i prebacivali za centralnu Srbiju. U Hrvatsku neću ići.

O napadima novianra Telegrama

– kada imate toliku mržnju, to vas izjeda, ali oni imaju zadatak od njihove sigurnosne agencije kao temu, ona mora da bude Vučić. Imaju 20 autora da pišu protiv mene, da učestvuju u mom rušenju. Oni rade kao bedna prilepak služba neke druge veće zapadne službe. Oni im narede, a onda oni moraju da budu glavni i najveći i najodvratniji. Čak i od te službe čija su „podguzna muva“. To nije samo danas. Pogledajte bahatost prema Crnoj Gori, ponižavaju ih svaki dan. Zamislite da nas tako ponižavaju? To je njihov posao, oni svakoga dana se najbrutalniji način mešaju u naše unutrašnje stvari. Mogu da izgubim i vlast i glavu ali nisam ni kukavica ni lažov. Svom narodu sam obećao da neću po cenu života prihvatiti prelaznu vladu. Morate da me ubijete. I to bi bio kraj Srbiji. Šta je jedan život? Ja sam za to spreman. Imam svoje ideale, veru, plan, program. Sve što ste vi u subotu pokazali da nemate i da se sve sastoji od trikova. Na Slaviji je bilo 24.000.

– Celu sliku im je pokvarilo to što nemaju ništa, nemaju plan i program, skupilo se od Noga do najgorih aktivista, do ljudi iz regiona, iz DPS, ljudi koji podržavaju kavački klan. Prebili su nekog mladića, srećom dobro je, sreća pa smo napravili novi KCS pa smo mogli sve da ih primimo, pa da ih brzo pustimo kućama. Da se ne bi pričalo o tome zašto je to propalo, desetine miliona su uložene u to, onda moraju nešto da izmisle. Nikakvog zvučnog topa nije bilo, nikakvog vorteka nije bilo jer ga nema u ovoj zemlji, zato su se uplašili poziva FBI i FSB, ali je to i dalje ideja da drže da im ne propadne žar. Suština je u tome da kada nemate šta da kažete ljudima onda morate da lažete brutalno. Ako su naše snage upotrebile zvučni top, evo ja više nisam predsednik, lažovi jedni bedni. Krenulo je od Ponoša koji nije razlikovao zvučni top od anti-dron puške. Raznis u bednici urušavali vojsku ove zemlje.

Krediti za stanove za mlade

– Kada kažemo do 35 godina, to je gotovo do 36. godina. Prijavilo se danas 31 posto za Beograd. 18 posto za Novi Sad, ukupno 85 posto za stanove. Učešće je 1 posto, fiksna kamata je 3,5 posto, tu vam je subvencija 2 posto od države. To je nešto apsolutno najpovoljnije u svetu. Danas do 3 sata prijavilo se 500 mladih. Oko 5.000 će njih dobiti, ali radićemo na tome da bude obezbeđeno za 20 ili 30.000 mladih. Mladi mogu da se priave u svim posovnicama Poštasnke štedionice. Odete, sednete tamo, i kažu vam koje papire treba da donesete i popunite – rekao je predsednik.

Izložba Ekspo 2027!

– U ovom trenutku 86 zemalja je potvrdilo učešće na Ekspo, 60 u pisanoj formi. Mislim da ćemo imati više od 120 učesnika, i to će biti apsolutni rekord izložbe. Mislim da bi možda, nadam se, biti i 140 zemalja učesnica izložbe Ekspo – rekao je predsednik Vučić.

