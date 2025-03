GRAD PANČEVO: Raspisan konkurs za udruženja

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana Grada Pančeva u 2025. godini u stvari je konkurs za udruženja i otkriva na koji način i koliko Grad Pančevo pomaže civilnom sektoru. Udruženja mogu da se prijave i na druge konkurse, ali ne sa istim projektom, ali direktno za njihov rad ove godine je namenjeno dvanaest miliona dinara, ili 0,14 odsto gradskog budžeta.

Na spisku oblasti kojima će biti pružena podrška su zdravstvo i socijalna politika, kultura, informisanje, briga o deci i mladima, obrazovanje, ekologija, turizam, vera i druge koje su, kako se navodi, u skladu sa usvojenim razvojnim dokumentima Grada.

Kako do para iz budžeta?

Pravo da učestvuju imaju ona udruženja koja su registrovana na teritoriji Pančeva, kao i crkve i verske zajednice koje svoju delatnost obavljaju na teritoriji grada.

Najveći zbir poena može da bude sto, a po deset će se dodeljivati za deset kriterijuma. Između ostalog, vrednovaće se da li se struktura programa, to jest projekta, uklapa u utvrđene standarde projekta kao dokumenta. Bodovi se dobijaju i za to da li je projekat u skladu sa usvojenim strategijama razvoja grada, da li sadržaj doprinosi dugoročnom unapređenju oblasti, da li zadovoljava prioritetne mere i ciljeve i da li doprinosi jačanju kapaciteta udruženja građana iz oblasti iz koje je tema. Kriterijum će biti i jasno definisane uloge stručnih osoba angažovanih na projektu, ceniće se i to da li projekti uključuju širu ciljnu grupu i uspostavljaju partnerstvo između udruženja, promociju u javnosti, održivost, kao i sposobnost, stručnost i dosadašnje iskustvo udruženja.

Pored službenih dokumenata, na konkurs se mogu priložiti i materijali koji ilustruju rad udruženja i njegove kompetencije za realizaciju predloženog programa ili projekta, a poželjne su i preporuke.

Udruženja treba da imaju u vidu da, ukoliko dobiju sredstva od Grada, moraju imati i interni akt o antikorupcijskoj politici, što se dokazuje sopstvenim etičkim kodeksom ili kodeksom mreže organizacija kojoj je udruženje pristupilo. Može poslužiti i akt koji se odnosi na sprečavanje sukoba interesa članova udruženja ili neki drugi vid internog antikorupcijskog akta.

S konkursa će odmah biti eliminisana ona udruženja koja imaju nepotpune prijave i ona koja nisu podnela izveštaj o realizaciji projekta iz prošle godine ili ako je ugovor s njima bio raskinut. Neće biti finansirani ni oni koji ne predvide promociju u javnosti ili ako traže novac za profitne i komercijalne projekte. U strukturi budžeta za plate i dnevnice ne sme da bude predviđeno više od 25% ukupnih finansijskih sredstava traženih za projekat.

Za razliku od prošlih godina, konkurs je ove godine raspisan nekoliko meseci ranije, pa će biti više vremena da udruženja raspolažu sredstvima za projekte. Od 13. marta, kada je osvanuo na portalu Grada Pančeva, počeo je da teče rok od 15 dana za prijavljivanje. Nezadovoljni će imati mogućnost da nakon odluke komisije podnesu prigovore, a konačna odluka će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 013/308-906 ili preko e-pošte na adresi jovana.radonjin@pancevo.rs.

Kako je bilo prošle godine

Na konkurs za udruženja prošle godine su bila prijavljena 33 projekta, od kojih su prihvaćena 23. Ideje i teme su bile raznolike, pa je novac za „pružanja podrške i osnaživanja udruženja” išao i za obnovu krova i „žurkiceˮ… Ubedljivo najveća suma je bila 7.000.000 dinara, a dobilo ju je Gradsko udruženje svih penzionera grada Pančeva za „Projekat od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana Grada Pančeva u 2024. godini”. Na drugo mesto se „plasiraloˮ Udruženje građana „Volonteri Kačarevo” sa pola miliona dinara za „besplatnu pravnu podršku za vulnerabilne grupeˮ, dok su Unija mladih grada Pančeva i MC „Karika umetnost nauka” dobili po 400.000 dinara.

Pretprošle, 2023. godine podržano je samo trinaest udruženja sa ukupno dva miliona dinara. Najveći iznos, 400.000 dinara, tada je dobila Rimokatolička župa Svetog Karla Boromejskog za uređenje zidova na lađi crkve, a sledio je Crveni krst, koji je za sređivanje magacinskog prostora dobio 250.000 dinara.

(Pančevac / N. S.)

