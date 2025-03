Potpisan sporazum o vojnom savezu Albanije, Kosova i Hrvatske! MSP odmah reagovao

Premijer Kosova Aljbin Kurti je Deklaraciju o vojnom savezu između Kosova, Albanije i Hrvatske koja je danas potpisana u Tirani ocenio kao izuzetno važan korak za bezbednost i čestitao svima koji su ga potpisali.

Saopšteno je da je cilj memoranduma jačanje saradnje u izgradnji odbrambenih kapaciteta i odbrambene industrije, povećanje interoperabilnosti kroz obrazovanje, obuku i vežbe, suzbijanje hibridnih pretnji i jačanje strateške otpornosti, pružajući punu podršku evroatlantskim i regionalnim odbrambenim integracijama.

Kurti je na Fejsbuku napisao: „Čestitam svima! Izuzetno važan korak za bezbednost i mir u regionu, kroz odbranu, saradnju i koordinaciju naših miroljubivih zemalja, sa trilateralnom deklaracijom o vojnom savezu koju su danas u Tirani potpisali naš ministar odbrane (Kosova) Ejup Maćedonci, ministar odbrane Albanije Pirro Vengu i ministar odbrane Hrvatske Ivan Anušić“.

Today, the Ministries of Defense of Kosova, Albania, and Croatia signed a joint declaration on cooperation, which will strengthen our defense capabilities through collaboration, including the development of new technologies. This is an important step in regional cooperation and… pic.twitter.com/GgCJ9fgRKg

