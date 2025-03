UZDIN: Održano 25. Takmičenje recitatora Blagovesti

Književno-umetničko društvo „Tibiskus“ u saradnji sa Domom kulture „Doina“ i Rumunskom pravoslavnom crkvom, organizovalo je u Uzdinu 25. Takmičenje recitatora „Blagovesti“.

Manifestacija je okupila talentovane učesnike iz Srbije i Rumunije, a prisustvovali su i predstavnici rumunskog konzulata i kulturnih institucija iz Srbije i Rumunije. Daniel Magdu, predsednik Izvršnog odbora NSRNM istakao je da zahvaljujući ovakvim manifestacijama čuvamo naše tradicionalne vrednosti.

– Festival je vezan i za religijski aspekt pogotovo što smo sada u periodu posta i praznika koje prethode. Festival se organizuje tradicionalno u Uzdinu. Dolaze deca iz više škola iz Vojvodine, a pošto je internacionalnog karaktera, dolaze i deca iz Rumunije, Dobro je da se oni druže, zajedno utiču na proširenje saradnje i rszmene iskustava. Za razliku od prehodnih godina, primećujem da je nova tema, a to su religijske pesmice. Deca su ciljna grupa ali ima i odraslih. Nacionalni savet podržava ovakve manifestacije i to je bitno za nas pošto na ovaj način čuvamo našu tradicionalnu vrednost, deca vežbaju jezik i izražavanje. Deca pisu i svoje pesme i to je jedno bogatstvo, rekao je Daniel Magdu, predsednik Izvršnog odbora NSRNM.

Recitacija učenika bila je više od takmičenja – bila je slavlje lepote reči i snage poezije. Žiri je imao težak zadatak da izabere najbolje, jer su svi pokazali izuzetnu dikciju i osećaj za pesničku misao. Takmičenje je obuhvatilo više kategorija, uključujući poeziju na banatskom dijalektu i versku poeziju.

– Ovaj festival je uspeo. Žao mi je što je broj učesnika malo opao ali je kvalitet bio na zadovoljavajućem nivou. Žiri je imao problem da odluči koja deca da budu nagrađena. Svi su bili dobri. Neki su zaboravili deo recitacije, ali videlo se da su bili dobro pripremljeni, ali emocije čine svoje. Kao član žirija i kao pesnik veoma sam zadovoljan i ako se ovako nastavi biće dobro jer ovde se deca druže, upoznaju sa učesnicima iz Rumunije i to je jedna bliska međunarodna saradnja, jer na ovaj način se neće zaboraviti nacionalni identitet, rekao je Teodor Groza Delakodru.

Međunarodni festival poezije ‚‚Blagovesti“ održan je u prostorijama Doma kulture, a organizovali su ga Književno-umetničko društvo „Tibiskus”, Dom kulture „Doina” i Rumunska pravoslavna crkva u Uzdinu. Organizatori su izrazili zadovoljstvo kvalitetom nastupa i nastavkom ove značajne kulturne manifestacije.

