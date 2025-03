VUČIĆ SA NARODOM TOPLIČKOG I JABLANIČKOG OKRUGA Hvala na podršci! Boriću se još jače da nasilje ne pobedi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastaviće danas posetu Topličkom i Jablaničkom okrugu, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

– Hvala što u subotu jutro ste se okupili u ovolikom broju. Hvala domaćinu, što nas je ovde primio, hvala što zapošljava ljude i što sam siguran da će još ljudi da zaposli. Mnogo stvari smo obećali, neke ispunili, neke nismo. Milijardu dinara, devet miliona evra ulažemo u put preko Radan planine i to je nešto od strateškog značaja za Bojnik i ceo kraj. Tu je i rekonstrukcija osnovne škole. Na putu Bojnik-Leskovac moramo da uradimo, do industrijske zone moramo da uradimo i trafo stanicu za struju da napravimo, da bi mogli da dolaze investitori i zapošljavaju ljude. Hvala za svaku vrstu podrške i svu ljubav koju pokazujete prema Srbiji.

„Jurili su žene, pogodili kamenom u glavu…“

– Spavao sam u Nišu, nisam ni spavao, nikada nisam poverovao da je moguće da stranci toliko razore zemlju svojim prljavim novcem i preko grupa za pritisak i njihovih medija da mogu da nateraju neke Srbe, neke građane Srbije da idu protiv svog naroda, da jure žene. Sinoć ni policija nije uradila svoj posao kako je trebalo, kao ni u Bogatiću. I ja sam kriv zato što sam uvek želeo da prođe bez policije. Sačuvaj ove, one, probaj da pokažeš da želiš ujedinjenje ljudi, nacije, da želiš da svi budu zajedno, da poštuješ različito mišljnje. A oni koji su sve vreme pričali da su protiv nasilja su u stvari najobičnije siledžije. Jurili su žene, pogodili kamenom u glavu, jurili jajima. Zahvalan sam što je gradonačelnik Niša na dostojanstven način odoleo napadima. To rade najgori u Srbiji, to su oni koji KiM ne smatraju našom zemljom, oni koji smatraju da je Srpska genocidna tvorevina, oni koji žele najgore svojoj zemlji. Verujem da će nadležni umeti da zaštite građane, snaženije i oštrije i siguran sam da će Srbija pobediti. Hvala vam na podršci! Boriću se još jače i više da nasilje u Srbiji nikada ne pobedi – rekao je predsednik.

Plan posete predsednika Vučića 09.00 – Bojnik, obilazi fabriku za preradu voća „Voćar Kosančić“ 10.15 – Medveđa, selo Borovac, obilazi poljoprivredno gazdinstvo Nešić 11.30 – Lebane, obilazi poljoprivredno gazdinstvo Stanković 12.15 – Leskovac, razgovor sa građanima u Narodnom pozorištu 13.30 – Stajkovac, Vlasotince, obilazi poljoprivredno gazdinstvo Nastić 14.50 – Crna Trava, obilazi poljoprivredno domaćinstvo Voinović, koje se bavi preradom šumskog voća

(Pančevac/K1info)