Završena tročasovna blokada Brankovog mosta

Završena je blokada Brankovog mosta, koja je trajala tri sata od 15h do 18h. Saobraćaj na mostu još nije uspostavljen, jer pojedini građani prelaze most pešice i u smeru ka Novom Beogradu, i u smeru ka gradu.

Studenti u blokadi blokirali su danas sa obe strane Brankov most, jednu od ključnih saobraćajnica u Beogradu, a blokada saobraćaja u vreme popodnevnog špica dovela je do ogromnih gužva širom prestonice, što je rezultiralo ogromnim kašnjenjem toliko da čak i ekipe Hitne pomoći ne mogu da se probiju do pacijenata.

Iz Hitne pomoći nam je nezvanično javljeno da se njihove ekipe teško probijaju kroz grad i da kasne na destinacije i intervencije.

Na najprometnijim deonicama grada stoji se više od sat vremena.

Hronični bolesnici, kao i najhitnije intervencije danas se suočavaju sa dodatnim čekanjem, jer ekipe Hitne pomoći ne mogu da stignu na vreme.

Ovo stvara veliki problem u prestonici.

Studenti u blokadi ranije su najavili da će blokada mosta koji povezuje centar Beograda sa Novim Beogradom trajati tri sata, do 18 časova, a kao razlog blokade naveli su podršku prosvetnim radnicima u osnovnim i srednjim školama u Beogradu.

Podsetimo, studenti u blokadi prethodno su se okupili na nekoliko mesta u starom delu grada i na Novom Beogradu, odakle su stigli do Brankovog mosta. Ulice kojima su se kretali bile su zatvorene za saobraćaj, a policija je preusmeravala saobraćaj u druge ulice.

