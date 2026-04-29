SD ‘Pančevo 1813: Dominacija pančevačkih strelaca

Takmičari SD „Pančevo 1813“ potvrdili su vrhunsku formu na Finalu Lige Vojvodine u Novom Sadu, osvojivši brojne medalje u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji kadeta i mlađih juniora.

Nakon kvalifikacija u Pančevu, Zrenjaninu i Vrbasu, takmičari Streljačke družine „Pančevo 1813“ potvrdili su vrhunsku formu na Finalu Lige Vojvodine u Novom Sadu, osvojivši brojne medalje u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji kadeta i mlađih juniora.

U disciplini vazdušni pištolj, pančevački timovi su briljirali. Ekipa mlađih juniora popela se na najviše postolje, dok su kadeti zauzeli drugo mesto. Uspeh su upotpunile devojke – kadetkinje su osvojile šampionsku titulu, dok su se mlađe juniorke okitile srebrom.

Pojedinačni rezultati (vazdušni pištolj):

Mlađi juniori: Potpuna dominacija Pančevaca – Andrej Jeftenić (zlato, 559 krugova), Jovan Kondić (srebro, 544) i Ognjen Bunčić (bronza, 534).

Kadeti: Vuk Vojnović osvojio je bronzu (458 krugova), uz visoke plasmane Vukašina i Stefana Šušića.

Juniorke i kadetkinje: Petra Papić briljirala je sa dve medalje (bronza kod juniorki i srebro kod kadetkinja), dok su Ivana Ančić i Petkana Lazarov ostvarile plasmane u samom vrhu.

U disciplini vazdušna puška, ekipa mlađih juniora zauzela je drugo, a kadeta treće mesto. Ženska ekipa kadetkinja bila je druga, dok su mlađe juniorke, uprkos propuštenom kolu, zauzele petu poziciju. Ana Negovanović, Ana Petković i Elena Flora zabeležile su zapažene nastupe, iako je deo tima bio odsutan zbog školskih obaveza.

Sjajni rezultati iz Novog Sada odlična su uvertira za predstojeće izazove. Već narednog vikenda strelce „Pančeva 1813“ očekuje nastup na Prvenstvu Srbije u Gornjem Milanovcu, a serija takmičenja nastavlja se potom u Lebanu.

(Pančevac)