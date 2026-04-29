Rusija će 9. maja obeležiti 81. godišnjicu pobede u Drugom svetskom ratu vojnom paradom na Crvenom trgu, ali u značajno izmenjenom formatu. Ministarstvo odbrane Ruske Federacije saopštilo je da ove godine u sastavu parade neće biti konvoja vojne tehnike.

Glavni deo manifestacije činiće pešadijske kolone sastavljene od vojnika svih rodova i vidova Oružanih snaga, uključujući polaznike viših vojnih obrazovnih ustanova. Zbog trenutne operativne situacije, doneta je odluka da na paradi ne učestvuju najmlađi kadeti iz škola „Suvorov“ i „Nahimov“.

Poseban akcenat biće stavljen na vojnike koji trenutno obavljaju zadatke u zoni specijalne vojne operacije, kao i na pripadnike Strateških raketnih snaga i Ratne mornarice koji su na stalnom borbenom dežurstvu.

Vazdušni deo parade će se održati prema planu. Iznad Moskve će preleteti čuvene akrobatske grupe, dok će jurišni avioni Su-25 tradicionalno obojiti nebo bojama ruske zastave, čime će svečanost biti privedena kraju.

