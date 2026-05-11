Karavan podrške mentalnom zdravlju onkoloških pacijenata u Jabuci i Dolovu

Udruženje obolelih od multiplog mijeloma Srbije, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Pančevo i cvećarom „Nađin kutak“, nastavlja realizaciju projekta „Snaga cveta kad podrška raste“.

Tokom maja, ovaj karavan podrške posetiće Jabuku i Dolovo, donoseći važne edukativne i kreativne sadržaje namenjene onkološkim i hematoonkološkim pacijentima i njihovim porodicama.

Prvi susret zakazan je za 12. maj u Domu kulture „Kočo Racin“ u Jabuci, dok će se drugi održati 20. maja u Etno kući „Sdar“ u Dolovu. Oba događaja počinju u 17 časova. Program obuhvata zdravstvenu edukaciju pod vođstvom dr Dragane Antonijević Đorđević, psihoonkološke radionice koje vodi Sandra Bijelac, kao i kreativni segment „Hajde da cvetamo zajedno“ sa Tanjom Ivanovski.

Projekat je podržan od strane Sidro fondacije i planirano je da do novembra obiđe ukupno sedam mesta Južnobanatskog okruga. Cilj karavana je da stručna pomoć i podrška postanu dostupni što većem broju građana izvan velikih gradskih centara. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da prate najave na društvenim mrežama i pridruže se ovim besplatnim aktivnostima.

