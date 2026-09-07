Servisne informacije

Hitna pomoć: Dve osobe poginule u saobraćajnom udesu

08:43

07.09.2026

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Foto: Printscreen

PANČEVO – Na putu ka Kačarevu, automobil je sleteo sa puta. Dve osobe su preminule na licu mesta.

Lekari Hitne pomoći su imali jednu intervenciju na javnom mestu.

U toku dana obavljeno je 12 transporta van grada, dok je 5 pacijenata zahtevalo stalnu pratnju lekara zbog ozbiljnosti stanja.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 46 pacijenata, među kojima je bilo i trinaestoro dece. Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

Na terenu je obavljeno i 12 kućnih poseta, gde su pomoć uglavnom tražili hronični bolesnici čije je stanje pogoršano usled trenutnih vremenskih prilika.

(Pančevac)

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