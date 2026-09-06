ED Pančevo: Isključenja struje za ponedeljak, 7. septembar

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u ponedeljak, 7. septembra, bez isporuke električne energije ostaće potrošači u sledećim naseljenim mestima i ulicama:

Pančevo

09:00 – 13:00 – Ulica Janošikova (od Ulice 7. jula do kućnog broja 76) i Ulica Janka Čmelika (na potezu od Spoljnostarčevačke ulice do Janošikove ulice).

Sefkerin

08:30 – 09:30 – Ulica Jugoslovenske narodne armije (od Ulice Milana Stojanova do Ulice Milana Ujovića), Ulica Milana Stojanova (od Ulice Jugoslovenske narodne armije do Igrališta), Ulica Vuka Karadžića (od Ulice Milana Ujovića do Ulice Milana Stojanova) i deo Ulice Milana Ujovića (potez do Ulice Vuka Karadžića).

10:00 – 11:00 – Ulica Jugoslovenske narodne armije (od Ulice Milana Stojanova do Ulice Slobodana Radišića),通 Ulica Rade Ilkića (od Ulice Jugoslovenske narodne armije do stadiona) i Ulica Vuka Karadžića (na potezu od Ulice Rade Ilkića do Ulice Milana Stojanova).

Baranda

11:30 – 12:30 – Ulica Maršala Tita (od Ulice Svetozara Jovanovića do Ulice Petra Drapšina), Ulica Olge Petrov (od Ulice Borisa Kidriča do Ulice Ive Lole Ribara), Ulica Ive Lole Ribara (od Ulice Olge Petrov do Ulice Petra Drapšina) i Ulica Petra Drapšina (od Ulice Ive Lole Ribara do Ulice Maršala Tita).

Plandište

10:00 – 13:00 – Kompletna naseljena mesta Hajdučica, Stari Lec i Dužine.

Kovin

10:30 – 12:00 – Kompletna naseljena mesta Dubovac i Šumarak, kao i vikend naselja Elda, Slatina i Vrela.

(Pančevac)