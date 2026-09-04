Visoka koncentracija ambrozije: Evo kada stiže olakšanje

Polen ambrozije u poslednje vreme pravi velike probleme alergičnim građanima, koje najviše muče alergijski rinitis, konjuktivitis i astma. Poslednje izmerene vrednosti za polen ambrozije su 294 polenovih zrna /m3 vazduha, kaže prim. dr Dubravka Nikolovski iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

,,U proteklih 15 godina u periodu intenzivne polinacije ambrozije su merene ukupne nedeljne koncentracije polena ambrozije koje u proseku iznose 299 – 849 polenovih zrna /m3 vazduha“, dodaje Dubravka za Pančevac.

Prema njenim rečima, ovo leto je izuzetno toplo, što utiče na smanjenje produkcije polena. Međutim, osetljive osobe mogu reagovati i na veoma male koncentracije polena ambrozije.

Tokom vrelih dana situaciju sa alergijom dodatno pogoršava vetar zbog koga se već prisutan polen u vazduhu lakše širi.

,,Tokom dana su kritični prepodnevni sati do 10h, kada je veća polinacija ambrozije“, objašnjava prim. dr Dubravka Nikolovski za Pančevac.

Sledi period visokih koncentracija, pa pad

Kako ona kaže, u narednih nekoliko nedelja se očekuju visoke koncentracije ambrozije, tako da osetljive osobe treba da preduzmu sve preventivne mere kako bi izbegle kontakt sa polenom ili smanjile njegov uticaj na organizam ako su već bile izložene alergenu.

,,Već u trećoj nedelji septembra prosečan broj opada na 413 pz/m3, a u poslednjoj septembarskoj nedelji na 185 pz/m3″, tvrdi ona.

U ovom periodu preporuka za osobe koje su alergične na polen ambrozije je da izbegavaju boravak napolju u jutarnjim satima i da drže prozore zatvorenim tokom toplih, vetrovitih dana.

,,Klima uređaje treba redovno održavati i čistiti. Tokom boravka na otvorenom prostoru potrebno je nositi zaštitne maske i naočare, a po povratku kući istuširati se, oprati kosu i promeniti odeću. Kupanje se odnosi i na domaće životinje, ako borave u zajedničkom zatvorenom prostoru“, zaključuje prim. dr Nikolovski za Pančevac.

(Pančevac/I.J.)