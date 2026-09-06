Može li grejanje da bude jeftino: Detaljna računica za stanove i kuće od 50 do 100 kvadrata

Sa prvim padom temperatura, glavno pitanje u svakom domaćinstvu u Srbiji postaje kako najisplativije prezimiti predstojeću sezonu. Cene energenata na tržištu drastično variraju, a detaljna računica pokazuje da razlika između najjeftinijeg i najskupljeg načina grejanja za isti stambeni prostor može iznositi i do neverovatnih 100.000 dinara na godišnjem nivou, piše Blic.

Stručnjaci upozoravaju građane da ne čekaju zimske mesece i minus, jer cene sirovina obično rastu sa prvim snegom, zbog čega je pravovremena nabavka ključ uštede.

📊 Uporedni pregled troškova grejanja po kvadraturama (za celu sezonu)

Kako bismo vam olakšali izbor, u nastavku donosimo pregled troškova za stanove i kuće od 50, 70 i 100 kvadratnih metara na osnovu trenutnih cena energenata u Srbiji:

🥇 1. Inverter klime – Apsolutni pobednik u uštedi

Poslednjih nekoliko godina, grejanje na struju uz pomoć inverter klima uređaja predstavlja najekonomičniji vid grejanja u Srbiji.

Za razliku od običnih grejalica ili etažnih kotlova koji brzo troše kilovate, inverter tehnologija je visokofikasna: na jedan potrošen kilovat struje emituje čak tri do četiri kilovata toplotne energije.

Za 50 m² (uz upotrebu 2 uređaja) trošak je oko 35.000 dinara.

Za 100 m² sistem sa više jedinica iznosi oko 75.000 dinara za celu sezonu.

🪵 2. Drva i TA peć – Tradicionalna rešenja sa svojim „cakama“

Grejanje na drva je i dalje najzastupljenije u kućama. Trenutna cena kubika kreće se od 8.000 do 9.000 dinara, čemu treba dodati i troškove seče i cepanja (oko 1.000 dinara po kubiku). Finansijski je povoljno, ali zahteva prostor za skladištenje, stalno loženje i fizički rad.

S druge strane, stara dobra TA peć ostaje odlična opcija, ali isključivo ako se akumulira strogo noću, tokom jeftine tarife, a prazni danju. Bilo kakvo dopunjavanje tokom dana ekspresno podiže račun.

🏢 3. Centralno grejanje i pelet – Komfor koji ima svoju cenu

Građani priključeni na gradske toplane uživaju najveći komfor jer nemaju obavezu nabavke energenata i čišćenja pepela, ali se taj luksuz plaća tokom cele godine (12 meseci).

Pelet, koji je nekada važio za izuzetno isplativu investiciju, cenovno se praktično izjednačio sa centralnim grejanjem. Prosečna cena kvalitetnijeg peleta trenutno iznosi između 32.000 i 35.000 dinara po toni, pa sezonski trošak za 70 kvadrata dostiže oko 115.000 dinara.

⚠️ 4. Etažno grejanje na struju – Ubedljivo najskuplja opcija

Za razliku od invertera, etažni kotlovi na struju predstavljaju najveću zamku za kućni budžet. Ovaj sistem troši ogromnu količinu električne energije i potrošače redovno „gura“ u najskuplju, crvenu tarifnu zonu. Za mali stan od 50 m² trošak ide preko 110.000 dinara, što je čak tri puta skuplje u poređenju sa inverter klimom za istu kvadraturu.

(Blic)