Za kupanje – Kačarevo, Gradska plaža i Bela stena

Zavod za javno zdravlje je na osnovu rezultata merenja od 21. avgusta, petog i pretposlednjeg u ovoj letnjoj sezoni, za kupanje preporučio Gradsku plažu u Pančevu, jezero u Kačarevu i Belu stenu. Reč je o zbiru parametara po kojima se određuje „ekološki status” površinskih voda, to jest ekološki potencijal od I do V klase. Određuje se, između ostalog, opšti izgled vode, prisustvo metala, nutrijenata, pa i bakterija, a konačna ocena se daje prema najnižoj klasi. A upravo su bakterije krive što su Jabuka i Glogonj postali nepreporučljivi za kupanje u drugoj polovini avgusta, dok su kupalište na Ponjavici u Banatskom Brestovcu bakterije „obogatile” još od početka ovog meseca.

Pali i po srpskim merama

U avgustu se promenio i status kvaliteta pančevačkih kupališta i po takozvanim srpskim kriterijumima (Serbian Water Quality Index – SWQI), koje i dalje utvrđuje naš Zavod za javno zdravlje. Umesto ekološkog potencijala, Srpski indeks kvaliteta vode nam govori i za šta tu vodu možemo da upotrebljavamo, te bi po ovom kriterijumu za kupanje jedino bili pogodni Gradska plaža na Tamišu i Kačarevo.

Kada su u pitanju površinske vode, „odlična” može biti verovatno samo voda iz planinskih potoka jer nju možemo da pijemo i neprerađenu. „Veoma dobre” i „dobre” su one pogodne za kupanje i rekreaciju. „Loše” nisu ni za to, a „veoma loše” su one koje ugrožavaju i životnu sredinu. Kao što se da videti iz priložene tabele, SWQI je loš ne samo za kupališta na Ponjavici ili u Ivanovu nego i za Belu stenu.

Bakterije vrebaju

Ipak, najviše zabrinjava to što su na merenju kvaliteta voda od 21. avgusta kupalište na Ponjavici u Banatskom Brestovcu, kao i kupališta u dva sela na Tamišu, u Jabuci i u Glogonju, pala na ispitu zbog koliformnih bakterija. Doduše, one ne moraju same po sebi da izazovu infekcije, ali su indikator zagađenja uglavnom od fekalija. Zato je potreban dodatni oprez i obavezno tuširanje nakon kupanja za sve one koji ipak reše da se brčkaju na ovim mestima.

Ipak, kako izveštava Zavod za javno zdravlje, rizik obolevanja od gastrointestinalnih i akutnih febrilnih respiratornih bolesti u odnosu na mikrobiološki kvalitet vode, to jest broj crevnih enterokoka, na kupalištima reke Tamiš u Pančevu, Glogonju i Jabuci je mali, za jezero u Kačarevu i plažu desno od špica na Beloj steni i Ivanovo je umeren, za Belu stenu levo od špica i Ponjavicu u Omoljici je srednji, dok je na kupalištu Ponjavice u Banatskom Brestovcu visok.

Dobra vest je da je ove godine Gradska plaža u Pančevu položila pet od šest ispita. Sledi nam još jedno merenje u septembru.

(Pančevac / N. S.)

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