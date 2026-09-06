Tatjana Kokar posetila Opštinsko udruženje penzionera u Beloj Crkvi

Predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar posetila je Opštinsko udruženje penzionera, gde je u neposrednom razgovoru sa najstarijim sugrađanima razmotrila njihove tekuće aktivnosti, potrebe i planove za naredni period, prenosi BCinfo.

Tokom srdačnog susreta, predsednica je istakla da su penzioneri jedan od najvažnijih stubova zajednice. Ona je naglasila da lokalna samouprava kontinuirano podržava rad udruženja kroz obezbeđivanje boljih uslova za njihovo okupljanje, druženje i društveni angažman.

Predstavnici Opštinskog udruženja penzionera zahvalili su se na poseti i stalnoj podršci opštine. Oni su napomenuli da su im ovakvi direktni razgovori od velikog značaja za rešavanje svakodnevnih problema i bolje informisanje o aktuelnim temama.

Susret je završen u duhu zajedništva, uz čvrsto obećanje da će se ovakva lepa druženja i konstruktivna saradnja nastaviti i u narednom periodu.

(Pančevac/S.L)