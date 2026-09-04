Servisne informacije

Alibunar će u nedelju biti bez vode: Evo u koje vreme

16:00

04.09.2026

Podeli vest:

Foto: Pixabay

JKP „Univerzal” Alibunar obaveštava sve potrošače na teritoriji opštine Alibunar da će u nedelju, 6. septembra 2026. godine, u periodu od 6 do 10 časova, doći do prekida u isporuci vode.

Do prekida u vodosnabdevanju doći će usled najavljenog nestanka električne energije na teritoriji cele opštine, zbog čega bunarske pumpe i sistem za preradu i distribuciju vode neće moći da rade.

„Preporučujemo građanima da blagovremeno pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne domaćinske potrebe. Nakon dolaska električne energije, sistem vodosnabdevanja će postupno biti uspostavljen i stabilizovan. Hvala na razumevanju i strpljenju“, saopštilo je JKP „Univerzal” Alibunar.

(eVršac)

Tagovi

Alibunar JKP Univerzal Alibunar voda zalihe vode

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.