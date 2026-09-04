Alibunar će u nedelju biti bez vode: Evo u koje vreme

JKP „Univerzal” Alibunar obaveštava sve potrošače na teritoriji opštine Alibunar da će u nedelju, 6. septembra 2026. godine, u periodu od 6 do 10 časova, doći do prekida u isporuci vode.

Do prekida u vodosnabdevanju doći će usled najavljenog nestanka električne energije na teritoriji cele opštine, zbog čega bunarske pumpe i sistem za preradu i distribuciju vode neće moći da rade.

„Preporučujemo građanima da blagovremeno pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne domaćinske potrebe. Nakon dolaska električne energije, sistem vodosnabdevanja će postupno biti uspostavljen i stabilizovan. Hvala na razumevanju i strpljenju“, saopštilo je JKP „Univerzal” Alibunar.

(eVršac)