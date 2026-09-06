Novi termin: Železničar i Zvezda igraju 17. septembra

PANČEVO – Odložena utakmica petog kola Mozzart Bet Superlige Srbije između FK Železničar i Crvene zvezde dobila je svoj konačni epilog kada je u pitanju kalendar takmičenja.

Meč koji je prvobitno trebalo da se odigra sredinom avgusta na stadionu SRC Mladost, zvanično je zakazan za četvrtak, 17. septembar, sa početkom u 20 časova.

Razlog prvobitnog odlaganja ovog duela bile su zahtevne letnje kvalifikacije crveno-belih na međunarodnoj sceni. Kako bi se aktuelnom šampionu Srbije omogućilo dovoljno vremena za odmor i pripremu ključnih evropskih mečeva, Zajednica fudbalskih klubova Superlige izašla je u susret i pomerila ovaj prvenstveni okršaj.

Ovakvo pomeranje, međutim, donosi izuzetno izazovan period za tim iz Ljutice Bogdana. Nakon reprezentativne pauze, Crvenu zvezdu očekuje pravi takmičarski maraton i takozvani „pakleni septembar“.

Izabranici Vladana Milojevića moraće da odigraju čak pet utakmica u razmaku od svega 15 dana, računajući domaće prvenstvo i start u novom formatu evropskih takmičenja.

Sa druge strane, pančevački „dizelaši“ sa velikim motivom dočekuju ovaj susret pred domaćom publikom. Železničar je u uvodnom delu sezone pokazao da može da bude izuzetno neugodan domaćin na stadionu SRC Mladost, a duel protiv aktuelnog prvaka biće najveći ispit za izabranike Radomira Kokovića u dosadašnjem toku šampionata.

Karata za ovaj meč će, prema nezvaničnim najavama, biti u ograničenom broju, a očekuje se da će tribine u Pančevu biti ispunjene do poslednjeg mesta.

(Pančevac/S.L)