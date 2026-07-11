Bela Crkva: Festival „Lepota različitosti”

Program je otpočeo nastupima izvođača iz Srbije, Češke i folklornih ansambala nacionalnih manjina u gradskom parku.

Multikulturalni festival „Lepota različitosti” svečano je otvoren na gradskom trgu u Beloj Crkvi. Organizator manifestacije je udruženje „Češka beseda”. Tokom dva dana program će se odvijati u Krušicama.

Žitelji i gosti Bele Crkve uživali su prvog dana manifestacije „Lepota različitosti”, koju organizuje udruženje Čeha „Češka beseda”. Program je otpočeo nastupima izvođača iz Srbije, Češke i folklornih ansambala nacionalnih manjina u gradskom parku. Manifestaciju je svečano otvorila predsednica opštine Bela Crkva Tatijana Kokar.

Veliki broj izvođača i ove godine pokazuje značaj različitosti, u kojoj se ogleda tolerancija i prihvatanje drugih kultura i nasleđa balkanskih i evropskih naroda.

Manifestacija „Lepota različitosti” prvog dana obradovala je posetioce i goste Bele Crkve, dok će se naredna dva dana program odvijati u Kruščicama.

Festival „Lepota različitosti” održava se uz podršku opštine Bela Crkva, Ambasade Republike Češke, Ministarstva kulture republike Srbije i pokrajinskih institucija i Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine.